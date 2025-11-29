Sony Ericsson’un, Görünce Sizi Geçmişe Götürüp Duygulandıracak En Unutulmaz Walkman Telefonları

Sony Ericsson, bir zamanlar herkesin elinde bulunan telefonları üretmesiyle biliniyordu. Bu marka zamanla kaybolsa da birçok cihaz tarihe geçmeyi başardı. Biz de unutulmaz Walkman cihazları sizler için derledik.

Bir dönem "telefon" dendiğinde akla sadece görüşme yapmak gelmezdi. Aynı zamanda müzik dinleme gibi birçok farklı işlevi de gerçekleştirebiliyorduk. İşte tam bu noktada ikonik marka Sony Ericsson’un cihazları öne çıkıyordu. Zaman içinde yok olan bu marka, herkesin aklına kazınan Walkman telefonlar üretmişti.

Biz de bu içeriğimizde sizin içinn efsaneleşen, kimsenin unutamadığı Sony Ericsson Walkman telefonlardan bazılarını derledik. Bu cihazları görünce birçoğunuz geçmişe giderek duygulanacaksınız. Müzikten fotoğrafçılğıa kadar birçok deneyim sunan bu cihazlara gelin bakalım.

Sony Ericsson W800i

Her hikâyenin bir başlangıcı var. Walkman telefonların başlangıcı da W800i isimli model. 2005 yılında piyasaya sürüldüğünde, krem ve turuncu renklerin uyumuyla o güne kadar görülmemiş bir tasarım dili sunmuştu. Bu telefon sadece müzik çalmıyordu, aynı zamanda dönemine göre devrimsel sayılabilecek özelliklere sahipti.

Cihazın en büyük olayı, uçak modu benzeri bir özellikle, telefon kapalıyken bile sadece müzik çalar olarak kullanılabilmesiydi. Bu, pil ömrünü 30 saate kadar çıkarıyordu. Ayrıca arkasında bulunan 2 megapiksel kamerası, otomatik odaklama özelliğiyle kullanıcılara harika bir deneyim yaşatıyordu.

Sony Ericsson W810i

Sony Ericsson W800i’den gelen geri bildirimleri dikkate alarak serinin belki de en popüler ve en sorunsuz modellerinden biri olan **W810i'yi **piyasaya sürdü. Tarihin en ikonik telefonlarından biri olmayı başardığını söylemek gerek. Saten siyahı gövdesi ve turuncu detaylarıyla çok daha havalı görünen bir modeldi. W810i’yi unutulmaz kılan detay, joystick yerine getirilen ve kullanımı çok daha rahat olan "D-pad" yön tuşuydu. Kutusundan çıkan HPM-70 kulaklıklar, kulak içi yapısıyla dış sesi kesiyor ve MegaBass özelliğini iliklerinizde hissetmenizi sağlıyordu. 2 MP’lik kamerası da güzel bir görüntüleme deneyimini size sunuyordu.

Sony Ericsson W880i

Walkman serisi sadece ses kalitesiyle değil, tasarım sınırlarını zorlamasıyla da meşhurdu. W880i, sadece 9.4 mm kalınlığıyla piyasaya çıktığında görenleri hayrete düşürmüştü. Ön yüzeyindeki fırçalanmış paslanmaz çelik kaplama, telefona muazzam bir premium hava katıyordu. İnceliği sağlamak için tuşlar küçük ve ince tasarlanmıştı.

Sony Ericsson W910i

Kızaklı telefonların çağında ortaya çıkan W910i modeli, Walkman serisine eğlenceli bir hava katmayı başaran bir model olarak 2007 yılında geldi. En dikkat çeken özelliği sallayarak kontrol özelliğiydi. Öyle ki kullanıcılar telefonu ellerinde sallayarak şarkıları değiştirebiliyordu. O zaman için çok havalı bir özellikti diyebiliriz. Büyük ekran ve ince kızak yapısı, 3G desteği gibi dikkat çeken özellikleri de vardı.

Sony Ericsson W580i

Özellikle tasarımındaki yan ışıklandırmalarıyla dikkat çekmeyi başaran W580i, W910i’nin kardeşi olarak nitelendiriliyordu. 2007’de piyasaya sürülen telefondaki kızaklı yapı açıldığında veya bir arama geldiğinde yan taraflarındaki kavisli ışıklar ritmik olarak yanıp sönüyordu. Adım sayma, sallayarak kontrol, güçlü ses özellikleriyle dikkat çeken bir telefon olmayı başarmıştı.

Sony Ericsson W300i

Walkman deneyimi sadece üst segment telefonlara özgü değildi. W300i, uygun fiyatı ve sempatik kapaklı tasarımıyla Walkman kalitesini her türden kullanıcıya getirmeyi başardı. Küçük yapısına rağmen dış kapağındaki monokrom ekran sayesinde, telefonu açmadan hangi şarkının çaldığını görebiliyor ve müzik kontrol tuşlarıyla şarkıyı değiştirebiliyordunuz. Özellikle daha genç, bütçesi düşük, fiyat/performans cihazı arayan kullanıcılar tarafından tercih ediliyordu.

Sony Ericsson W995

2009 yılında piyasaya sürülen Sony Ericsson W995, tuşlu telefonlar devrinin kapanışındaki en öne çıkan cihazlardan biri desek yanlış olmaz. 8.1 Megapiksel kamerayla gelen bu cihaz, kaliteli görsellerin yanı sıra üst düzey müzik dinleme deneyimini de kullanıcılarla buluşturuyordu. Onu öne çıkaran detaylardan biri yıllardır inatla kullanılan özel kulaklık girişi yerine nihayet standart 3.5mm jack girişine yer vermesiydi. Wi-Fi, GPS ve ivmeölçer gibi özellikleri de vardı.

Yukarıdaki telefonlardan da görebileceğiniz üzere Sony Ericsson, özellikle Walkman telefonlar ile tarihe adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Eğer bu dev markanın hikâyesini merak ediyorsanız aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz. Sizin hatırladığınız Sony Ericsson telefonlar neler? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.