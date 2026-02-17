Tümü Webekno
BİM, Uygun Fiyata Monster Oyuncu Bilgisayarı Satacak!

BİM, yarın itibarıyla Monster marka oyuncu bilgisayarları satacak. Üç modeli satışa sunacak BİM, peşin fiyatına 12 taksit ve uygun fiyat imkânı sağlayacak. İşte BİM'in satacağı bilgisayarların fiyatları ve özellikleri...

BİM, Uygun Fiyata Monster Oyuncu Bilgisayarı Satacak!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, 18 Şubat Çarşamba günü itibarıyla satışa sunacağı yeni ürünlerini duyurdu. Firma bu hafta Türkiye'nin yerli markalarından Monster tarafından sunulan oyuncu bilgisayarlarını satacak.

BİM'in yarın itibarıyla satacağı bilgisayarlara baktığımızda TULPAR TD3 V1.2.2.3, TULPAR T6 V3.3.1 ve ABRA A5 V21.6.3 modellerini görüyoruz. TULPAR T6 ile ABRA A5 dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkarken TULPAR TD3 ise masaüstü bilgisayar arayan oyunculara hitap edecek gibi görünüyor.

BİM'de satılacak oyuncu bilgisayarlarının fiyatları şu şekilde:

Başlıksız-1

BİM'in Aktüel Ürünler katalogunda yer alan Monster TULPAR TD3 V1.2.2.3, AMD tabanlı bir bilgisayar. AMD Ryzen 5 7500F işlemci, 16 GB DDR5, 1 TB depolama ve AMD Radeon RX 7600 8GB ekran kartı gibi özellikler, bu bilgisayarda yer alıyor. ABRA A5 V21.6.3 modelinde Intel Core i5 13420H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 3050 GPU, TULPAR T6 V3.3.1 modelinde ise Intel Core i7 13700HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU görüyoruz.

Bu Klavye, Aslında AMD Ryzen İşlemci, 64 GB RAM ve 2 TB SSD'li Bir Bilgisayar! Bu Klavye, Aslında AMD Ryzen İşlemci, 64 GB RAM ve 2 TB SSD'li Bir Bilgisayar!

BİM'in satacağı oyuncu bilgisayarları, fiyatlarıyla da avantajlı durumdalar. Mesela 77.500 TL'ye alabileceğiniz Monster TULPAR T6 V3.3.1 modeli, şu an piyasada 85.999 TL karşılığında satılıyor. Üstelik yapacağınız alışverişlerde peşin fiyatına 12 ay taksit imkânı da sunulacak.

Türkiye

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
