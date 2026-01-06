Tümü Webekno
Bu Klavye, Aslında AMD Ryzen İşlemci, 64 GB RAM ve 2 TB SSD'li Bir Bilgisayar!

HP, EliteBoard G1a ismini verdiği bir klavyeyi CES 2026'da tanıttı. Ancak bu klavyeyi farklı kılan şey, içinde AMD işlemci, 64 GB RAM bulunan bir Windows bilgisayar olması.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği CES 2026, şu anda devam ederken sürekli yeni ürün ve teknolojilerin tanıtıldığını görüyoruz. Tabii ki bu duyurular arasında çok ilginç ürünler de karşımıza çıkabiliyor. HP tarafından tanıtılan EliteBoard G1a isimli klavye de bu ürünlerden biri.

HP EliteBoard G1a, dışarıdan bakıldığında düz bir klavyeye benzese de aslında çok daha fazlası. Öyle ki teknoloji devi, bu klavyenin içine bir Windows bilgisayar sıkıştırmayı başarmış. Yani içinde bilgisayar olan akıllı bir klavye diyebiliriz.

AMD Ryzen AI çip, 64 GB RAM, 2 TB depolamayla geliyor

klav1

HP’nin EliteBoard G1a klavye-bilgisayar, normal görünüme rağmen oldukça güçlü performans vermesini sağlayacak özelliklere sahip. Öyle ki cihazın içinde AMD Ryzen işlemci bulunuyor. Ona 64 GB’lık RAM ve 2 TB depolama eşlik ediyor. Tabii ki son çıkan oyunları en iyi şekilde oynama gibi bir vaadi yok ancak hafif programları çalıştıracak, internette rahatça gezinecek ve günlük işlerinizi kolayca hâlledecek kadar yeterli. En büyük avantajı herhangi bir klavye tasarımına sahip olması. Yani sırf içinde bir bilgisayar var diye daha büyük, ağır tasarımla gelmiyor. 600-700 gram civarlarında ağırlığa sahip. Yani çok ağır da değil.

kalv2

Klavyeye ve uyumlu bir monitöre USB-C kablosu bağladığınızda, tüm sistem canlanıyor ve tam teşekküllü bir Windows masaüstü bilgisayar gibi çalışıyor. Klavyede iki adet USB-C bağlantı noktası var. Böylece kullandığınız monitör desteklemiyorsa ek aksesuarlar veya güç için ikinci bir bağlantı noktasını kullanabilirsiniz. Dahili bataryalı bir versiyonunun da sunulduğunu belirtelim.

klav3

Zekice bir fikir gibi görünse de akıllara gelen soru bu cihazın dizüstü bilgisayar varken ne kadar mantıklı olduğu. Onlara kıyasla avantjı ne olacak? HP’ye göre avantajı işletmeler ve profesyoneller için. Öyle ki bu tarz kullanıcılar tüm PC’lerini başka bir yere götürmeyle uğraşmak yerine yalnızca bir klavyeyi götürerek çözebilecekler. Yani masaüstü bilgisayar kullanılan iş istasyonları için mantıklı bir ürün.

İşletme kullanıcılarının hedeflendiği bir ürün olsa da herkesin satın alabileceği EliteBoard G1a modeli, mart ayında satışa çıkacak. Ürünün fiyatı ise henüz açıklanmadı.

