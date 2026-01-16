BİM'de Çok Uygun Fiyata Retro Oyun Konsolu Satılmaya Başladı!

BİM, uygun fiyata retro oyun konsolu satmaya başladı. Polosmart PGM620 isimli bu cihaz, 620'den fazla ikonik oyunu bünyesinde barındırıyor.

Türkiye’deki zincir mağazalar, her hafta düzenli olarak uygun fiyatlı teknolojik ürünleri kullanıcılarla buluşturuyordu. BİM de bunlardan biriydi. Şimdi ise BİM’e birçok insana nostalji yaşatacak bir ürün geldi. Satışa sunulan ürün, Pgm620 isimli retro oyun konsolu olarak karşımıza çıkıyor.

Pgm620 retro oyun konsolu, 16 Ocak, yani bugün itibarıyla BİM mağazalarında yerini aldı. Eğer sizin de yakınınızda bir BİM varsa konsola ulaşabilir ve satın alabilirsiniz. Uygun fiyata sizi geçmişe götürebilecek bir ürün.

Pgm620 retro oyun konsolunda 620 eski oyun var

BİM tarafından satışa sunulan Pgm620 retro oyun konsolu, 90’lı ve 2000’li yıllarda birçok insanın saatlerce harika vakit geçirdiği toplamda 620 adet eski oyunu bünyesinde bulunduruyor. Aynı zamanda** 2 adet kontrolcüyle de** geliyor.

Polosmart tarafından geliştirilen konsolun fiyatı ise oldukça uygun. BİM, cihazı 749 TL’lik fiyata kullanıcıların beğenisine sunuyor. Normalde diğer sitelerde 1000 TL civarı fiyatlara sunulduğunu görüyoruz. BİM’de ise 250 TL daha uygun fiyata alabiliyorsunuz.

Polosmart PGM620 retro konsol özellikleri