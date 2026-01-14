Xbox 'Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi' İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Listeledik)

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda indirimler sunuluyor.
Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 26 Ocak tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.
Xbox Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Hell is Us
|2.579 TL
|1.547,40 TL (-%40)
|Blacksad - Under the Skin
|575 TL
|115 TL (-%80)
|KARMA: The Dark World
|1.150 TL
|690 TL (-%40)
|Unrailed!
|40 TL
|10 TL (-%75)
|Greedland
|400 TL
|280 TL (-%30)
|Aaero
|31,25 TL
|15,62 TL (-%50)
|RoboCop: Rogue City - Unfinished Business
|1.049 TL
|681,85 TL (-%35)
|Architect Life: A House Design Simulator
|1.399 TL
|699,50 TL (-%50)
|Tour de France 2025 - Deluxe Edition
|2.099 TL
|839,60 TL (-%60)
|Once Upon A Puppet
|725 TL
|435 TL (-%40)
|HordeCore
|282,50 TL
|113 TL (-%60)
|Ambulance Life: A Paramedic Simulator
|999 TL
|399,60 TL (-%60)
|Flint - The Treasure of Oblivion
|1.450 TL
|1.015 TL (-%30)
|Shadow Tactics: Aiko's Choice
|495 TL
|247,50 TL (-%50)
|Ravenswatch
|749 TL
|299,60 TL (-%60)
|Edge of Sanity
|415 TL
|207,50 TL (-%50)
|Hunting Simulator 2
|1.399 TL
|139,90 TL (-%90)
|Capes
|1.000 TL
|500 TL (-%50)
|Taxi Life: A City Driving Simulator
|499 TL
|174,65 TL (-%65)
|REVEIL
|415 TL
|207,50 TL (-%50)
Xbox'ta Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.