Xbox 'Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi' İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Listeledik)

Xbox, bugün kendi mağazasında Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi indirimlerini başlattı. İşte indirimlerde en dikkat çeken oyunlar!

Xbox 'Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi' İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Listeledik)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda indirimler sunuluyor.

Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 26 Ocak tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Xbox Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Hell is Us 2.579 TL 1.547,40 TL (-%40)
Blacksad - Under the Skin 575 TL 115 TL (-%80)
KARMA: The Dark World 1.150 TL 690 TL (-%40)
Unrailed! 40 TL 10 TL (-%75)
Greedland 400 TL 280 TL (-%30)
Aaero 31,25 TL 15,62 TL (-%50)
RoboCop: Rogue City - Unfinished Business 1.049 TL 681,85 TL (-%35)
Architect Life: A House Design Simulator 1.399 TL 699,50 TL (-%50)
Tour de France 2025 - Deluxe Edition 2.099 TL 839,60 TL (-%60)
Once Upon A Puppet 725 TL 435 TL (-%40)
HordeCore 282,50 TL 113 TL (-%60)
Ambulance Life: A Paramedic Simulator 999 TL 399,60 TL (-%60)
Flint - The Treasure of Oblivion 1.450 TL 1.015 TL (-%30)
Shadow Tactics: Aiko's Choice 495 TL 247,50 TL (-%50)
Ravenswatch 749 TL 299,60 TL (-%60)
Edge of Sanity 415 TL 207,50 TL (-%50)
Hunting Simulator 2 1.399 TL 139,90 TL (-%90)
Capes 1.000 TL 500 TL (-%50)
Taxi Life: A City Driving Simulator 499 TL 174,65 TL (-%65)
REVEIL 415 TL 207,50 TL (-%50)

Xbox'ta Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.

Xbox Oyunlar Oyun İndirimleri

