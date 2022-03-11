Binance, üç kripto para birimi için bazı pariteleri durdurma kararı aldığını açıkladı. Yatırımcıların söz konusu paritelerdeki işlemleri birkaç gün içerisinde ya tamamlamaları ya da iptal etmeleri gerekiyor. Peki bu kripto paralar hangileri?

İşlem hacmi ve kapsadığı kripto para birim sayısı ile dünyanın en büyük borsası olan Binance, geçtiğimiz saatlerde yeni bir duyuru yayınladı. Yayınlanan bu duyuruda aktif olarak kullanılmakta olan üç kripto para biriminin bazı paritelerinde işlemlerin durdurulacağı açıklandı. Ancak bunun bir delist etme, yani borsadan tamamen kaldırma kararı olmadığını belirtelim.

Binance, aslında sık sık bu tür çalışmalar yapıyor. Borsanın böyle bir karar almasının nedeni ise genelde düşük işlem hacimleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda net bir açıklama yapılmadı ancak alınan son kararın nedeni de buymuş gibi görünüyor. Peki Binance, hangi kripto para birimlerinde hangi pariteleri iptal etti? Gelin hemen bu sorunun cevabına bakalım.

Binance'in durdurduğu pariteler şu şekilde

GNO/BUSD (Marjin işlemler dahil)

(Marjin işlemler dahil) WNXM/BTC (Marjin işlemler dahil)

(Marjin işlemler dahil) WABI/BNB (Yalnızca spot işlemler)

Şirket tarafından yayınlanan duyuru, Gnosis (GNO), Wrapped NXM (WNXM) ve Wabi (WABI) yatırımcılarını ilgilendiriyor. Binance'in açıklamasına göre az önce saydığımız kripto para birimlerinden bir ya da birkaçı için işlem emriniz varsa, bu işlem emirlerinden marjin olanların 16 Mart, spot olanların ise 18 Mart'a kadar kapatılması gerekiyor. Aksi takdirde işlemler otomatik olarak kapatılacak. Böylesi bir durumda yatırımcının zarar etme olasılığı bulunduğu unutmamak gerek.

Binance'in aldığı karar, yalnızca bahsi geçen işlem çiftleri için geçerli. Örneğin elinde WABI tutan bir yatırımcı, önümüzdeki günler itibarıyla bu kripto para birimini Binance Coin (BNB) olarak satamayacak. Bunun yerine yalnızca WABI/BTC paritesinin kullanılması gerekecek. Benzer bir şekilde GNO satmak isteyen kullanıcıların ise BUSD yerine BTC ya da USDT şeklinde satışlar yapması gerekecek. Alınan karar, kripto para birimlerine değer kaybettirecek bir durum değil.

Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.