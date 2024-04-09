Nijerya'nın Binance'e yönelik soruşturmasında bir kişinin tutuklandığı açıklandı. Tutuklanan Binance çalışanı, önümüzdeki ay mahkemeye çıkacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile Nijerya arasında bir kavga çıkmış durumda. Ülkenin Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında, Binance'in bir yöneticisinin tutuklandığı bildirildi. Binance, tutuklanan personelin karar verme yetkisine sahip bir kişi olmadığını, bu olaydan dolayı sorumlu tutulmaması gerektiğini savundu.

Tigran Gambaryan isimli Binance çalışanı, açılan soruşturmada vergi kaçakçılığı, döviz spekülasyonu ve 34 milyon dolarlık kara para aklama gibi nedenlerle suçlandı. Gambaryan'ı Nijerya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında gözaltına alan kolluk kuvvetleri, alınan son kararla tutukladı.

5 Mayıs'ta duruşması görülecek

Edinilen bilgilere göre Tigran Gambaryan'ın bir sonraki duruşması 5 Mayıs'ta görülecek. Bu duruşmada kefalet görüşmesi de olacak. Binance yöneticisinin kefaleti ödemeyi kabul edip, serbest kalacağına inanılıyor.

Bu arada; Nijerya hükûmetinin Binance soruşturması kapsamında gözaltına aldığı tek kişi Tigran Gambaryan değil. Onunla birlikte; Nadeem Anjarwalla isimli başka bir personel de kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı. Ancak Nadeem Anjarwalla'nın, geçtiğimiz ay Nijerya'dan ayrıldığı öğrenildi.