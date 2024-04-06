Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in spot işlem hacmi, rekor seviyelere ulaştı. Borsa en son Mayıs 2021'de bu seviyeleri görmüştü.

Kripto para piyasaları, son dönemlerde oldukça hareketli. Bitcoin'in (BTC) geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere ulaşması ile yatırımcılar, bu alana yeniden dönmeye başladılar. Yapılan araştırmalar da kripto para piyasalarında ciddi bir para akışı olduğunu gözler önüne serdi.

Pazar araştırma firması CCData, kripto para piyasalarına ilişkin son verilerini paylaştı. Paylaşılan veriler, özellikle de dünyanın en büyük hacimli kripto para borsası Binance'ten gelen istatistikler sayesinde kripto para piyasalarındaki büyümeyi gözler önüne serdi. Zira Binance'in spot işlem hacmi, Mart 2024 itibarıyla yüzde 121 artış gösterdi ve 1,12 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti.

En son Mayıs 2021'de bu seviyeler görülmüştü

CCData verilerine göre Binance, en son Mayıs 2021'de bu kadar büyük işlem hacmine ulaşmıştı. Hatırlayan okurlarımız vardır; o tarihlerde kripto para piyasalarında çok ciddi bir yükseliş trendi yaşanıyordu. Gelen son haberler, birkaç yıl sonra yine aynı seviyelere ulaşıldığını gözler önüne seriyor. Tabii bu demek olmuyor ki yine 2021 yılında yaşananlar gibi çok ciddi fiyat artışları olacak.

Binance, son dönemlerde özellikle de ABD hükûmeti ile karşı karşıya gelmiş, büyük dava süreçleri yaşamıştı. CCData analisleri, o davaların etkisinin artık geride kalmaya başladığını söylüyorlar. Çünkü Binance'e olan güven, yeniden tesis edilmiş gibi görünüyor. Borsanın toplam pazar payı, Mart 2024'te yüzde 1,04 arttı ve yüzde 44,1'e ulaştı. Yani kripto para piyasalarındaki işlemlerin neredeyse yarısı, Binance üzerinden dönüyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.