Binance Türkiye, kendilerini dava eden bir yatırımcının iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu vatandaş, 234 bin TL'sinin buharlaştırıldığını iddia ederken Binance Türkiye, olayın üçüncü bir kişiye gönderilen transfer neticesinde meydana geldiğini ve kendilerinin bu konuda herhangi bir kusurlarının olmadığını açıkladı.

Türkiye'deki kripto para yatırımcıları bugün, ilginç bir haberle karşılaştılar. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın Türkiye uygulamasını kullanan bir yatırımcı, 234 bin liralık parasının Binance tarafından buharlaştırıldığını iddia etti. Yalnızca bu iddiayı dile getirmekle yetinmeyen kullanıcı, savcılığa suç duyurusunda da bulundu.

Binance Türkiye, yöneltilen iddialar ve suç duyurusuyla ilgili resmi bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Söz konusu vatandaşın iddiasıyla ilgili yapılan açıklamalarda, buharlaştırma şeklinde bir şeyin mümkün olmadığı, yatırımcının yanlış hesaba gönderim yaptığı ifade edildi. Şirket, bu konudaki kusurun kendilerine ait olmadığını söyledi.

Binance Türkiye'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde

"Söz konusu kripto varlık transferi işleminin de müşterinin kendisi tarafından gerekli güvenlik prosedürlerinin yerine getirilmesi suretiyle yapıldığı, bu süreçte şirketimizin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığı anlaşılmış ve bu husus müşteriye müteaddit kereler açıklanmıştır. Ayrıca, kripto varlığın transfer edildiği üçüncü kişinin şirketimizle ya da şirketimizin iş ortaklarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Habere konu olay tamamen müşteri ile kendisine gelir taahhüdünde bulunan üçüncü kişi arasında gerçekleşen bir işlemdir. Netice olarak söz konusu kripto varlıkların buharlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır, her türlü hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirterek kamuoyunu saygılarımızla bilgilendiririz."