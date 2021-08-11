Dünyanın en büyük merkeziyetsiz borsa (DeFi) hackini gerçekleştiren bilgisayar korsanı, çaldığı 611 milyon dolar değerindeki kripto para fonunu iade etmeye başladı. Hacker, Slowmist isimli şirketin kimliğinin tespit edildiğini açıklaması üzerine böyle bir adım atmak zorunda kaldı.

Şu sıralar yatırımcısının yüzünü güldürmeye başlayan kripto para piyasaları, geçtiğimiz günlerde sarsıcı bir olayla karışmıştı. Bir bilgisayar korsanı, bugüne kadarki en büyük DeFi, yani merkeziyetsiz borsa hackini gerçekleştirmeyi başardı. Poly Network üzerinden gerçekleştirilen saldırıda, tam 611 milyon dolarlık kripto para fonu çalındı. Şimdi, bu konuyla ilgili çok garip gelişmeler yaşanmaya başladı.

Çalışmalarını Blockchain teknolojileri üzerine yoğunlaştıran siber güvenlik şirketi Slowmist, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada 611 milyon dolarlık hack işlemini gerçekleştiren hackerın kim olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Şirketin iddialarına göre söz konusu hacker, zaten bir süredir takip ediliyordu ve hack saldırısının üzerine e-posta adresi de IP adresi de tespit edildi. Hacker, bu tespit üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

"Hacker teslim olmaya hazır" isimli bir token oluşturdu

Slowmist'in iddialarından sonra "hacker teslim olmaya hazır" isimli bir token oluşturan bilgisayar korsanı, bu tokeni yetkililerle paylaştı. Bundan yaklaşık 7 dakika sonra da iade sürecini başlatan hacker, çaldığı fonları iade etti. Ancak süreç hala devam ediyor. 611 milyon dolarlık başarılı saldırı, bu sayede etkisiz hale getirilmiş gibi görünüyor.

Bilgisayar korsanı, 273 milyon dolar değerinde Ethereum tabanlı token, 253 milyon dolar değerinde Binance Smart Chain tabanlı token, 85 milyon dolar değerinde de USDC, yani USD Coin çaldı. Şimdi bu kripto para varlıkları, 10 dolar, 10 bin dolar ve 1 milyon dolar gibi farklı farklı tutarlarda yeniden iade ediliyor. İadelerin yapılmasından sonra hackerın ifşa edilip edilmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.