Binance Türkiye ile Çankaya Üniversitesi, ülkemizde yeni bir eğitim programı duyurdu. Web3, blockchain, kripto para ve metaverse odaklı bu eğitim programı, yarın itibarıyla çevrimiçi ortamda başlayacak.

Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance, Türkiye'de yeni bir projeye imza attı. Çankaya Üniversitesi ile iş birliği yapan Binance Türkiye, dört hafta boyunca devam edecek bir eğitim programı oluşturdu. Çankaya Üniversitesi Blockchain Topluluğu koordinasyonunda başlatılan eğitim programı kapsamında, katılımcılara blockchain, web3, metaverse teknolojileri ve kripto paralarla ilgili eğitimler verilecek.

23 Haziran – 18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlerde, sektörün önde gelen isimlerinden eğitim alma imkanı yakalanmış olacak. Bu bağlamda; ilk hafta Binance Akademi İş Geliştirme uzmanı Farah Nassar, ikinci hafta Binance Türkiye Pazarlama ve Topluluk Müdürü Alper Bulut tarafından eğitimler verilecek. Ayrıca Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Murat Yılmaz ve Altcointurk kurucusu Volkan Korkmaz da eğitimciler arasında yer alacak.

Eğitimler çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek

Binance Türkiye ile Çankaya Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek eğitimler, çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Hal böyle olunca dileyen herkes, bu eğitimlere dahil olabilecek. Eğitimlere dahil olabilmek için tek şart, internet erişiminin olması. Google Meet üzerinden gerçekleştirilecek eğitimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu arada; Binance'in Türkiye'de ilk kez eğitim vermediğini söyleyelim. Şirket geçmişte de finansal okuryazarlık gibi pek çok kategoride eğitimler verdi. Üstelik bu eğitimleri çoğu ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Öte yandan; Binance Akademi aracılığıyla ulaşabileceğiniz, bilinçli bir yatırımcı olmanızı sağlayacak binlerce makaleden oluşan devasa bir kütüphane de mevcut. Binance üye olunmadan da dahil olunabilen eğitimlerde, kripto para kazanabileceğinizi de belirtelim. Binance Akademi'ye buradan ulaşabilirsiniz.