Elektrikli scooter şirketi BinBin, Hırvatistan'daki bir şehirde daha hizmet vermeye başladı. Şirket, geçmişte de Murter isimli adada hizmet veriyordu.

Türkiye'nin 15 şehri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet veren elektrikli scooter şirketi BinBin, Avrupa pazarında büyümek için elinden geleni ardına koymuyor. Bu bağlamda; Geçtiğimiz yıl Bulgaristan'da hizmet vermeye başlayan, bu yılın başlarında da Hollanda merkezli mikromobilite şirketi GO Sharing'i satın alan şirket, bu kez de Hırvatistan'daki varlığını genişletmek için kollarını sıvadı.

Aslına bakacak olursak BinBin, zaten Hırvatistan'da varlığını sürdürüyordu. Ancak elektrikli scooter'lar sadece Murter isimli adada kullanılabiliyordu. Yapılan son açıklamaya göre BinBin, Hırvatistan'ın Cakovec isimli şehrinde de varlık göstermeye başladı. BinBin CEO'su Kadir Abdik tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda CEO'nun bu gelişmeden memnun olduğunu ve buna benzer adımlar atmaya devam edeceklerini söylediğini görüyoruz.

Kadir Abdik'in açıklaması şöyle: