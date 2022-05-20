Yerli Elektrikli Scooter Girişimi BinBin, Yurt Dışına Açıldı

Elektrikli scooter hizmeti BinBin, ilk yurt dışı yatırımını yaparak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya giriş yaptı. Şirket, Segway'in 1.000 aracıyla hizmet vermeye başladı.

Dünyada mikromobiliteye olan talep artmaya devam ederken ülkemizdeki girişimler de yurt dışına açılmayı sürdürüyor. Son olarak elektrikli scooter gibi hizmetler sunan teknoloji şirketi BinBin, ilk yurt dışı yatırımını bugün yaptı. Şirketin ilk yurt dışı yatırımını yaptığı yer, Bulgaristan’ın başkenti Sofya oldu.

BinBin, bu yatırımla birlikte 1000 elektrikli scooter ile Bulgaristan pazarına giriş yaptı. Şirket, mikromobilite sektöründe lider marka olan Segway’in cihazlarıyla girdiği Bulgaristan pazarında operasyon ve müşteri alanındaki tecrübesiyle fark yaratmayı hedeflediğini ifade ediyor.

BinBin: Hedef yıl sonuna kadar yurt dışında 15 şehire açılmak

BinBin CEO’su Kadir Abdik, paylaştığı açıklamasında Türkiye’nin mikromobilite alanındaki dönüşüm yolculuğunun önemli bir parçası olduklarını vurguladı. Abdik, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışı yatırımlarla da global oyuncuların yer aldığı mikromobilite ekosisteminde büyümeyi hedeflediklerini belirtti. Abdik, bundan sonra da global oyuncularla aynı kulvarda olacaklarına dikkat çekti.

Abdik, Bulgaristan yatırımları hakkında da şu açıklamalarda bulundu:

“Avrupa’nın daha temiz havadan daha temiz ulaşıma kadar çevre ve iklimle ilgili hedefleri doğrultusunda güçlü politikalar geliştiren Bulgaristan’ın çevre duyarlılığına katkıda bulunacağımız için de ayrıca mutluyuz. Katma değer yaratabileceğimize inandığımız ülkelerde olmayı sürdüreceğiz. Yıl sonuna kadar yurt dışında 15 şehirde olmayı hedefliyoruz.”