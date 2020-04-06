ABD’de Binlerce Kiralık Araç Çıkan Yangınla Kül Oldu (Video)

ABD'nin Florida eyaletinde, 15 dönüme yayılan bir yangın çıktı. Otluk arazide çıkan yangın, Florida Uluslararası Havalimanı'na çok yakındı ve bölgede, 3.500'den fazla kiralık araç bulunuyordu. 18 saat süren yangın, bölgedeki kiralık araçları küle çevirdi.

Geçtiğimiz cuma günü ABD'nin Florida eyaleti, tarihinin belki de en büyük yangınlarından bir tanesini yaşadı. Florida Uluslararası Havalimanı'nın yanındaki otlak arazide çıkan yangın, 15 dönümlük bir araziye yayıldı. Yangın çıkan alanda binlerce kiralık aracın bulunması, yangının bilançosunu tahmin bile edilemeyecek bir boyuta taşıdı. Yangın, binlerce kiralık aracın kül olmasına yol açtı.

Otlak arazide çıkan yangın, saat 17:00 sularında başladı. Yangını gören kişiler, hiç vakit kaybetmeden hem havalimanının hem de bölgenin itfaiye ekiplerine haber verdiler. Yetkililer, her ne kadar anında müdahale etmeye başlamış olsalar da bölgedeki araçların sıklığı, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Tam 18 saat süren ve söndürme sırasında en az 80 kez havadan da müdahale edilen yangın, 3.500'den fazla aracı küle çevirdi.

Yangının büyüklüğü, kilometrelerce karelik bir çember içerisinden rahatlıkla görülebiliyordu. Özellikle de Güney Florida'da 82 bin kişinin yaşadığı Fort Myers bölgesi, yangının büyüklüğünü tüm çıplaklığıyla gözlemledi. Araçların da yanmasıyla ortaya çıkan siyah dumanlar, bölgenin hemen her yerinden görüldü. Yetkililer, yangına en az 100 araçla müdahale ettiklerini ancak söndürme çalışmalarının yetersiz kaldığını açıkladılar.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda çıkan yangının Florida Uluslararası Havalimanı'ndaki olağan süreci etkilemediğini ve havalimanı binalarının, bu yangın nedeniyle zarar görmediğini belirttiler. Ayrıca havalimanındaki uçuşlar da yangından dolayı aksamadı. Yetkililere göre bu denli büyük çaplı bir yangında can kaybı olmaması, her şeye rağmen sevindirici.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre yangının çıkış nedeni şu an için bilinmiyor. Ancak konuyla ilgili olarak gerekli soruşturmalar başlatılmış. Dilerseniz artık sizleri, 3.500'den fazla kiralık aracın kül olmasına neden olan yangının çekilen ürkütücü görüntüleriyle baş başa bırakalım.

3.500'den fazla kiralık aracın kül olmasına neden olan yangın anında çekilen görüntüler