Biyolojik bilimler için bir e-eğitim platformu ve portalı olan Bioinforange tarafından düzenlenen Bioinfocongress II, 18 Mart'ta başlıyor.

Türkiye'deki öğrencilere nitelikli Türkçe bilimsel kaynaklar sunmayı amaçlayarak 2020 yılında kurulan bir e-eğitim portalı olan Bioinforange, birbirinden değerli bilim insanlarının katılımıyla Bioinfocongress II'yi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

18 Mart'ta başlayacak olan kongrede eğitimlerin yanında tamamı yurt dışında çalışmalarına devam eden 16 değerli bilim insanının konuşmaları gerçekleştirilecek. Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleşecek olan farklı oturumlardan oluşan etkinlik, tamamen ücretsiz olarak Bioinforange YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacak

Yukarıda program detaylarını paylaştığımız Bioinfocongress, 18-20 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ve herkese açık&tamamen ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek. Etkinlikte katılım koşullarını yerine getirerek en az 10 konuşmaya katılım sağlayanlara İngilizce katılım belgesi verilecek.

YouTube üzerinden canlı olarak takip edebileceğiniz etkinliğe kayıt olmak için buraya tıklayarak karşınıza çıkan formu doldurmanız yeterli. Ayrıca dilerseniz buraya tıklayarak Bioinforange'ın web sitesini ziyaret edebilir; etkinlik hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.