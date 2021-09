Uğur Şahin: Mutasyonlar, Henüz Emekleme Aşamasında

BioNTech aşılarının arkasındaki iki bilim insanı Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Times’a verdikleri röpartajda COVID-19’un mutasyonlarla birlikte daha farklı boyutlara ulaşabileceğini belirtti.

COVID-19 virüsünün hayatlarımıza girmesiyle birlikte çeşitli tedbirler alınsa da, virüsün seyrinin azalması beklenirken ne yazık ki yeni mutasyonlara bürünerek varlığı devam ediyor. Pandeminin sonlandırılması için tedbirler ve çalışmalar devam ederken, bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin The Times gazetesine verdikleri röportajda COVID-19’un uğradığı mutasyonların henüz emekleme aşamasında olduğunu ve durumun daha farklı boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

Sözcü gazetesinin aktardığı bilgilere göre, aşı geliştirme süreçlerini anlatan kitabın tanıtımı için The Times gazetesine konuşan Türeci ve Şahin, virüsün mutasyonlara uğramaya devam edeceğini belirterek, “Uzun bir savaş olacak. Şu an sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz. Şu an kullanılan aşılar koronavirüsünün vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor. Fakat virüs oyunu değiştirecek yeni şeyler öğrenebilir. Mutasyonlar diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yollar bulabilir.” ifadelerine yer verdi.

“Başka mutasyonlar aşının yarattığı korumayı geçebilir”

Mu varyantı ile ilgili verilerin analiz edildiği ve çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Şahin, bu varyantın aşıların yarattığı korumayı geçemediğini fakat başka mutasyonların bunu gerçekleştirebileceğini söyledi. Şahin, üçüncü doz fikrinin iyi bir fikir olduğunu belirterek, “Bağışıklık azalıp, enfeksiyon riski doğuracak seviyeye geldiğinde üçüncü doz aşı iyi bir fikir. Daha az enfeksiyon olması daha iyi çünkü bu durumda virüs her seferinde daha tehlikeli bir mutasyona dönüşebilir." şeklinde konuştu.

“Koronavirüs gitmeyecek”

Aşı karşıtlarına yönelik de açıklama yapan Şahin, aşı çalışma verilerinin kamuya açık olduğunu ve başladıkları günden bu yana ilk klinik test verilerini yayınladıklarını söyleyerek, "Bu sadece Covid-19’la mücadele değil. Bilgi kirliliği ile de ilgili. İnternette doğru ve yanlış bilgi çok var. Eğer aşı karşıtıysanız sizin düşüncenizi destekleyecek içerik her zaman bulabilirsiniz.” ifadelerini kullandı. Şahin, dikkatli olmak gerektiğini çünkü koronavirüsün gitmeyeceğini söyledi.