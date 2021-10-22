COVID-19 Bağışıklığı Bebeğin Cinsiyetine Göre Değişiyor

ABD'de yapılan bir araştırma, erkek bebek bekleyen hamile kadınların COVID-19'a karşı daha dirençli olduğunu ortaya koydu. Bunun nedeni ise erkek bebeğin bağışıklık aktivitesinin daha yüksek olmasıydı.

Massachusetts Üniversitesi bünyesinde yapılan bir araştırma, koronavirüse yakalanan hamilelerle ilgili dikkat çeken bir gerçeği ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre erkek çocuk bekleyen hamileler, kız çocuk bekleyen hamilelere göre koronavirüse karşı daha dirençliler. Zira erkek plasentaların, anne bağışıklığını daha yüksek tuttuğu tespit edildi.

Massachusetts Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan araştırmalara, koronavirüse yakalanmış 68 hamile kadın katıldı. Bu kadınların verilerini inceleyen uzmanlar, erkek bebek bekleyen annelerde bağışıklık proteinlerinin daha yüksek olduğunu tespit ettiler. Bu da bu anne adaylarının vücutlarının daha dirençli olduğunu gösterdi.

"Cinsiyet, anneyi de bebeği de etkiliyor"

Yapılan araştırmayla ilgili açıklamalar, Dr. Andrea Edlow tarafından yapıldı. Bilim insanı, yaptığı açıklamada "Fetüsün cinsiyeti, annenin hem COVID-19’a karşı antikor üretme hem de bunları bebeğine aktarma yeteneği üzerinde etkiye sahip.” ifadelerini kullandı. Hamilelik sırasında koronavirüse yakalanma ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Edlow, bu durumun bebek için de tehlikeli olduğunu ifade etti.

Massachusetts Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan araştırma önemli olsa da ilk değil. Uzmanlar, daha önce de farklı yerlerde araştırmalar yürütmüş, benzer sonuçlara ulaşmışlardı. Son araştırma, önceki araştırmaların doğruluğunu bir kez daha ispatlamış oldu...