BioNTech Aşısının Gençleri Ne Kadar Koruduğu Açıklandı

Türkiye'de de kullanılan BioNTech mRNA tabanlı koronavirüs aşısıyla ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. ABD'de yapılan araştırma, aşının 12-18 yaş grubundaki gençlerin hastaneye yatışlarını yüzde 93 oranında engellediğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu araştırma, aşının gençler üzerindeki etkisine en net kanıt.

Koronavirüs pandemisinde en etkili silah olan aşılarla ilgili dikkat çeken sonuçlar açıklandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan incelemelerde, Pfizer-BioNTech aşısının 12 ila 18 yaş aralığındaki gençlerin hastaneye yatmasını, yüzde 93 oranında engellediği tespit edildi.

CDC, söz konusu araştırmayı haziran ile eylül arasındaki dönemde COVID-19'a yakalanan gençlerin verilerini inceleyerek gerçekleştirdi. Bu bağlamda, 179 gencin verisine ulaşan uzmanlar, hastalığa yakalandıktan sonra hastaneye yatan gençlerin yalnızca yüzde 3'ünün aşılı olduğunu, yüzde 97'lik bölümün ise aşısız olduğunu tespit etti. Üstelik bu 179 gencin arasında entübe edilen 29 kişi ile hayatını kaybeden 2 hasta da aşısızdı.

"Bugüne kadarki en güçlü kanıt"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, gençler arasında aşılanma oranının artmasının büyük önem arz edeceği ifade edildi. Hatta kurum, gençlerin tamamına yakın bir bölümünün aşılanmasının pandeminin hızını düşüreceğine inanıyor. Yetkililere göre yapılan araştırma, bugüne kadar yayımlanmış olan en güçlü kanıt niteliğinde.

Koronavirüs salgını, son dönemlerde daha çok gençleri etkilemeye başladı. Özellikle de delta varyantının gençler arasında daha yaygın olduğu herkes tarafından biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda gençlerin aşılanması gerektiğinin altını çiziyor. CDC'nin araştırması, Bakan Koca'nın haklılığını ispatlamış oldu...