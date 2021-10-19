Koronavirüsün Beyni Küçülttüğü Ortaya Çıktı

Birleşik Krallık'ta 45 bin kişinin verisini inceleyerek, koronavirüsün beyinde küçülmeye yol açtığını tespit edildi. Araştırmayı değerlendiren bilim insanları, sonuçların endişe verici olduğunu, böylesi bir durumun etkilerinin çok korkutucu olabileceğini ifade ediyorlar.

Birleşik Krallık'ta koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Tam 45 bin kişinin koronavirüs pandemisinden önce çekilmiş beyin görüntüleme verilerini inceleyen bilim insanları, bu bireylerden koronavirüse yakalanmış olanları tespit ederek, yeni bir beyin görüntüleme işlemi daha uyguladılar. Elde edilen yeni verileri eskileriyle kıyaslayan uzmanlar, çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, COVID-19 hastalığının beyinde küçülmeye yol açtığı ortaya çıktı. Öyle ki hastalığa yakalanmadan önce hiçbir sorunu olmayan insanların beyinlerindeki gri madde, hastalığa yakalandıktan sonra seyrelmişti. Frontal lob ile temporal lobda daha fazla kendini gösteren incelme, bilim camiasını endişelendirmeye başladı. Uzmanlar, hakem heyetlerine sundukları araştırmanın onay almasıyla, daha fazla açıklama yapılacağını duyurdular.

Peki bu ne anlama geliyor?

Hürriyet'e konuşan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, araştırmanın dikkat çekici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; "Koronavirüsten en çok etkilenen organlardan birisi beyin. Normalde yaşlanmayla beraber nasıl cildimiz değişiyorsa, beynimiz de değişiyor. Beyinde bazı hücreleri kaybediyoruz ve zaman içinde küçülüyor. Tabii bu küçülmeyi mümkün olduğunca aza indirmek beyin fonksiyonlarının hayatta kalmasını sağlıyor. Şimdi de koronanın etkisi ortaya çıktı. Koronavirüsün beyinde küçülmeye neden olan iki ihtimal üzerinde duruluyor. Birincisi damarsal olarak etki. Çünkü koronavirüs sonrası beyinde pıhtı atma veya inme gibi vakaları çok sık görüyoruz. Bu da damarların etkilendiğini gösteriyor. Damarlar etkilenirse zaman içerisinde gri madde de etkileniyor. İkinci durum ise koronavirüsün direkt beyin hücrelerini etkilemesi…"

Hürriyet editörünün "Peki gri cevherin kalınlığının azalması ve doku kaybının fazlaca olması ne anlama geliyor?" sorusu üzerine konuşmaya devam eden Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, gri maddedeki etkilenmesinin vücut için kritik önem arz ettiğini söyledi. Bilim insanı, "Gri maddenin incelmesi beyinde hücre sayısının azalmasına neden olur. Beyin hücrelerimiz etkilenirse de beynin yaptığı tüm fonksiyonlarda eksilme görülür. Genelde de uzun dönemde etkileri ortaya çıkar. Çünkü beyin çok kuvvetli bir yapı… Bir hücrede kayıp yaşanınca diğer hücreler destek olsa da uzun dönemde kalıcı olmuyor. Sonunda da kişilerde hafıza kayıpları meydana geliyor ve bazı şeyleri algılaması zorlaşıyor. Ağrılar daha da artıyor ve nörolojik rahatsızlıklar ön plana çıkıyor. Hatta hastaların ilaçlara verdiği yanıtlar da azalıyor. Yani sonuçları uzun vadede epey korkutucu… Bu nedenle koronavirüs geçirdikten sonra en çok dikkat etmemiz gereken nokta beynimiz olmalı. Uzun süreli etkilerini azaltmak için bir an önce nöroloji uzmanlarına başvurulmalı." dedi.