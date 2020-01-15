BioWare'in Yaptığı Mass Effect Paylaşımı, Beklenti Yarattı

BioWare'in resmi Twitter hesabından yaptığı Mass Effect paylaşımı takipçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Mass Effect'in ilk oyunundan görüntüleri müzik eşliğinde sunan video, yeni oyun beklentilerini yeniden ateşledi.

BioWare geliştiricileri geçmişte, Mass Effect'e geri dönme isteklerini açıkça ortaya koymuşlardı. Sevilen seri Mass Effect: Andromeda, atılan yanlış adımlara rağmen ölmedi. BioWare Mass Effect hakkında yaptığı yeni tweet'le bunu bir kez daha doğruladı. Geliştiricinin paylaşımı yeni oyun beklentilerini yeniden alevlendirdi.

Bioware'in tweet'indeki video, insanlığın yıldız sıçraması teknolojiyi nasıl keşfettiğini ve uzaya nasıl yayıldığını anlatan ilk Mass Effect oyununun açılışını gösteriyor. Ardından Mass Effect'in kapak resmi ekrana geliyor ve izleyenleri oyunun ikonik müziklerinden biriyle baş başa bırakıyor. Paylaşımda herhangi bir bilgi açıklanmasa da "Mass Relays" etiketi yer alıyor.

BioWare, bir zamanlar çok sayıda oyuncunun kalbini çalan, sevilen oyununu hatırlatmak istemiş olsa gerek. Peki neden? Şirket, uzun zamandır daha fazla Mass Effect oyununun geleceğini açıklasa da, henüz hayranların yüreğine su serpecek somut planlar görmedik.

Geçtiğimiz yıl Anthem'in Yapımcısı Mark Darrah, BioWare'in Mass Effect için kapıları kapatmadığını ortaya koymuştu. Darrah, "Kesinlikle Mass Effect ile işimiz bitmedi. Anlatacak çok hikaye var. Andromeda ve Mass Effect 3’te ortaya koyduğumuz hikayeyi kullanabiliriz. Keşfedilmesi gereken çok sayıda ilginç alan var." demişti.

Topluluk yeni bir Mass Effect oyunu beklerken, geliştirici Dragon Age 4'ü duyurdu. Ancak stüdyonun Mass Effect üzerinde çalıştığı ve oyunun gelişiminin erken aşamasında olduğu konuşuluyor. Anlaşılan Mass Effect 5'in muhtemelen yakın gelecekte gelmeyecek ve şimdilik sadece paylaşılan müziğin keyfini çıkaracağız.

BioWare'in Mass Effect paylaşımı