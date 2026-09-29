Bir aracın ne kadar kullanıldığı sadece kilometre göstergesine bakarak anlaşılmaz. Direksiyondan pedallara, kapı kollarından koltuklara kadar bazı detaylar, aracın kullanımıyla ilgili ipuçları verebilir.

İkinci el araç alırken her ne kadar düşük kilometreli görünse de aracın gerçekte ne kadar kullanıldığını bilmek, ilerleyen süreçlerde oluşabilecek sıkıntılara karşı hazırlıklı olmak açısından önemlidir. Üstelik bunu anlamak için bir otomotiv uzmanı olmaya da gerek yok.

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Şimdi vereceğimiz birkaç noktaya dikkat ederek aracın ne kadar kullanıldığı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

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Direksiyon simidi

Sürücünün en sık temas ettiği nokta direksiyondur. Bu yüzden aracın ne kadar kullanıldığını gösteren en önemli somut göstergelerden biri direksiyon simididir. Deri kaplamada kullanıma bağlı parlama, pürüzsüzleşme, yüzey soyulmaları ve çatlamalar aracın uzun süre kullanıldığını gösterebilir.

Ancak sadece direksiyon aşınmasına bakarak bir aracın çok kullanıldığını söylemek doğru değildir. Bu aşınma, doğrudan aracın yaşı ve direksiyonda kullanılan malzeme kalitesiyle ilgili de olabilir.

Pedallar

Fren, gaz ve debriyaj pedallarına tek başına bakarak karar vermek, tıpkı direksiyonda olduğu gibi araç kullanım yoğunluğunu doğrudan göstermez. Bunun için en sağlıklısı, aracın kilometre bilgilerini göz önünde bulundurarak pedalların aşınma seviyesini incelemektir.

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Özellikle kauçuk kaplamalardaki aşınmalar, yüzeyin pürüzsüzleşmesi ve incelmesi pedalların yoğun bir şekilde kullanıldığını ele verebilir.

Sürücü koltuğu

Bir başka dikkat edilmesi gereken detay, sürücü koltuğunda meydana gelen çökmeler ve deformasyonlardır. Aktif olarak kullanılan bir araçta sürücü koltuğu doğal olarak daha fazla aşınır.

Koltuk süngeri, yaşa bağlı olarak formunu kaybedip çökebilir. Bu yüzden oturma kısmındaki süngerler, tek başına bir gösterge olmaz. Ancak kumaş ve deride belirgin deformasyon, renk solması gibi işaretlere dikkat etmek gerekir.

Vites topuzu ve el freni

Özellikle manuel şanzımanlı araçlarda sürücünün sürekli temas ettiği vites topuzu da zamanla deforme olur. Kullanıma bağlı olarak üzerindeki yazılar silinebilir, yüzeyi daha parlak bir hâl alabilir.

Vites topuzunun yanında el freni kolu ve otomatik vites seçicisindeki aşınmalar da aracın kullanım yoğunluğu hakkında önemli ipucu verir.

Kapı kolları ve düğmeler

Araca her biniş ve inişte kullanılan kapı kolları, cam düğmeleri ve diğer mekanizmalar da zamanla aşınır. Özellikle sürücü kapısındaki düğmelerin çevresinde oluşan çizikler ve kaplama kayıpları, aracın yoğun şekilde kullanıldığını belli eden unsurlardır.

Bunlar her ne kadar ufak detaylar gibi görünse de kilometre göstergesiyle birlikte değerlendirildiğinde araçla ilgili genel bir fikir oluşmasını sağlar.

Halı ve paspaslar

Araç içindeki paspaslar zaten periyodik olarak değiştirildiği için tek başına güvenilir bir gösterge değildir. Ancak paspasın altındaki halı dokusundaki aşınmalar ve sürücü tarafındaki topuk bölgesinde belirgin izlerin bulunması, aracın kullanım yoğunluğuna bir işaret olabilir.

Motor bölümündeki genel yıpranma

Aracın iç kısmında saydığımız bu noktalar, ne kadar yoğun kullanıldığına dair önemli ipuçları barındırır. Bunların yanında bir de motor bölümünün genel durumuna bakmak faydalı olacaktır.

Bu kısımda meydana gelen kirlenme, bağlantı noktalarındaki eskime, çeşitli plastik parçaların yıpranması veya bakım izleri aracın geçmişi hakkında fikir verir. Fakat motor bölümünün yalnızca gözle inceleyerek aracın kilometresinin kesin olarak belirlemenin mümkün olmadığını belirtmeliyiz. Burada görülen detayları servis kayıtları, bakım geçmişi ve diğer fiziksel işaretlerle birlikte değerlendirmek gerekir.

Aracın durumu ve kilometre göstergesi uyuşuyor mu?

Asıl dikkat edilmesi gereken nokta tam olarak aracın genel durumu ve kilometresinin birbirini destekleyip desteklemediğidir. Kilometresi düşük gösterilen bir araçta iç tasarımının oldukça ciddi şekilde yıpranmış olması, ikisinin birbiriyle örtüşmediğini gösterir.

Ancak tek bir parçadaki aşınma, kilometrenin düşürüldüğü anlamına gelmemelidir. Eğer birçok farklı noktada yıpranma, aracın kilometresiyle uyuşmuyorsa ekspertiz ve servis kayıtları üzerinden daha detaylı bir kontrol yapmak en doğrusu olacaktır.