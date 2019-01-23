Modern İnsanlar, Eskisine Göre Daha Az Mutasyon Geçiriyor

Araştırmacılar, çeşitli primatların yavrularındaki genetik değişimleri karşılaştırarak, insanların mutasyon hızının eskisine göre daha az olduğunu tespit ettiler. Elde edilen bu sonuç, yakın geçmişteki bir çok soruna yanıt verebilir.

Genetik araştırmaların son dönemde yaygınlaşmasıyla, insanlar ve diğer canlıların genetik süreçleri hakkında kolayca bilgi edinilebiliyor. Genetik haritaların çıkarılması sonrasında süren araştırmalarda, zamanla değişen genetik malzeme oranları da hesaplanabiliyor.

Aarhus Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev yapan Søren Besenbacher, genetik bilimindeki gelişmeleri "Son altı yılda genetik bilimi hakkında birçok büyük çalışma yapıldı. İnsanlar, artık her yıl meydana gelen mutasyon oranını bile belirleyebiliyor." ifadeleriyle açıklıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda en yakın primat akrabamız ile aramızdaki mutasyon oranlarının incelenmediğini belirten Besenbacher, son yapılan araştırmanın oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

Aarhus Üniversitesi ve Kopenhag Hayvanat Bahçesi'nin ortak çalışarak; şempanzelerden, gorillerden, orangutanlardan ve bu hayvanların ebeveynlerinden genetik örnekler alındı. Toplanan örnekler üzerinde inceleme yapan araştırma ekibi, nesillerde ortaya çıkan mutasyonların sayısını belirledi. Böylece primatların soy ağacının farklı dalları arasında mutasyon rakamları karşılaştırılabilecekti.

İnsanlardan da benzer şekilde örnekler alan ekip, değerleri primatlarla karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuca göre primatlardaki mutasyon sayısı, insanlardakine oranla %150 daha fazla. Bu sonuçlara göre insanlar ve primatların yolları ayrıldıktan sonra ortaya çıkan modern insanın mutasyon hızı giderek yavaşlıyor.

Araştırmalar sonucunda, evrimsel geçmişimizi haritalandırmada genlerin kullanılması konusunda oldukça önemli sonuçlar elde edildi. İnsanların, primatlarla olan ayrılığının kaç milyon yıl önce gerçekleştiği karmaşası, elde edilen sonuçlara göre ortadan kalkabilir. Araştırma sonuçları, ayrılığın 6 ila 7 milyon yıl önce gerçekleştiğini öngörüyor.

Aarhus Üniversitesi'nden kıdemli araştırmacı Mikkel Heide Schierup'a göre de araştırmanın öngördüğü rakamlar, fosillere göre türleşme sürelerine daha çok uyuyor. Araştırma sonuçlarına göre Neandertal ve modern insan atalarının ayrılık sürelerini yeniden hesaplamak gerekebilir.

Mutasyondaki bu yavaşlamanın nedeni, araştırmacılara göre geç başlayan ergenlik süreci ve yaşam süresindeki artış olabilir. Genetik geçmişimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, kendi tarihimizi anlamamıza yardımcı olabilir.