9 Yaşında Bir Çocuğun Yazdığı Matematik Denklemi

Yazar Celeste Ng, 9 yaşındaki oğlunun yazdığı bir denklem sistemini Twitter hesabından paylaştı. 9 yaşında bir çocuk tarafından kaleme alınmış denklem, basit görünümüne rağmen oldukça kafa karıştırıcı.

Yazar Celeste Ng, dün Twitter hesabından 9 yaşındaki oğlunun akşam yemeğinde yazdığı bir denklemi paylaştı. Gayet basit görünen denklemin çözüm kısmına geçildiğinde ise işler biraz karıştı.

"9 yaşındaki bir çocuk ne kadar karmaşık bir denklem yazabilir ki?" diye düşünebilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki çocuklar, yetişkin bireylere göre çok zengin bir hayal gücüne sahipler. Yeni "çocuk" deyip geçiştirmemek gerekiyor.

9 yaşında bir çocuk tarafından oluşturulan denklem

9 yaşındaki çocuk tarafından oluşturulan denklem, eş zamanlı denklemlerden meydana geldiği için karmaşık bir çözüme ihtiyaç duyuyor gibi görünebilir. Ancak denklemin kolay bir çözümü mevcut. Bir sudoku bulmacası gibi denklemde bulunan bir ipucu, görüldüğünde denklemin çözümünü ortaya çıkarıyor.

Denklemin ikinci satırında yer kareli ifade, denklemin çözümü için ipucu olarak kullanılabilir. Kareli değerin olduğu denklem basamağında “f” bilinmeyenine değer verilerek a değerine ulaşılabilir. “f” bilinmeyinine birden fazla değer verilebilir ancak bütün denklemin çözümünü karşılayan sadece bir tane “f” değeri görünüyor.

Denklemin doğru çözümü için f=1, a=4 olmalıdır. a ve f bilinmeyenlerine gerekli değerler verildikten sonra denklemin geri kalanı kolaylık çözülebiliyor. f=1 ve a=4 değerlerini aldığında e=7 ve c=-5 olacaktır.

Genel olarak basit görünen bu denklem neden bu zor? Çünkü bu denklemi, aslında basit doğrusal bir denklem değil. Denklemi yazan 9 yaşındaki kahramanımız a x a ve a x c basamaklarını denkleme soktuğu anda işler karmaşıklaşmış. Kareli bir terim ikinci derece bir denklemi ifade eder. ac-e ise iki değişkenin birlikte çoğaltıldığı karmaşık bir denklemi ifade ediyor.