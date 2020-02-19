Dünyamızda birbirinden garip doğa olayları oluyor. Bunlardan birisi de buz volkanları. Michighan Gölü'nde ortaya çıkan bu doğa harikası, görenleri büyüledi. En büyük asteroit gezegen olan Ceres’te yaşanan buz volkanlarını artık Michighan Gölü'nde görmek mümkün.

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda NASA, Güneş sisteminin en büyük asteroidi Ceres’te buz volkanlarının bulunduğunu açıklamıştı. Bizler de bu konuyla ilgili açıklamaları sizlere aktarmıştık. Şimdi ise bu ilginç doğa olayını Dünyamızda gözlemlemek mümkün oldu. Michigan'daki Ulusal Hava Servisi (NWS) ofisi, hafta sonu Michigan Gölü'nden çıkan buz volkanlarının muhteşem görüntüsünü paylaştı.

Geçtiğimiz pazar günü NWS Grand Rapids, Oval Beach'teki egzotik görünümlü patlamaların bir fotoğrafını paylaşarak “Plajı ziyaret etmek ve dalgaların buzla etkileşimini izlemek için harika bir gündü " dedi.

NWS Grand Rapids, koni şeklindeki buzu, üstten fışkıran sulu su patlaması ile gösteren yakın çekim bir fotoğraf yayınladı. Bu paylaşımdan anlıyoruz ki buz volkanlarına isim bulmak hiç de zor olmamış.

“Oraya gidene kadar gölde ne bulacağınızı asla bilemezsiniz. Bugün volkanlar oldu. İşte o anlardan yakın bir çekim” diyerek buz volkanının patlama anını görüntüledi.

Michigan Teknoloji Üniversitesi, doğa harikası olan buz volkanları hakkında bir açıklama yaptı. Buz volkanlarının nasıl oluştuğunu anlatan Michigan Teknoloji Üniversitesi;

"Koniler gölün dışında oluşuyor bunun sonucunda buzlar kenarlarda oluşmaya başlıyor. Rüzgarlar tarafından tetiklenen dalgalar, buzun üstünde volkanik bir görüntü oluşturuyor. Buz katmanları oluştuktan sonra, dalgalar buzun altında var olmaya devam ediyor. Ardından çatlamaya başlayan buzul, patlamanın ilk sinyallerini veriyor. Koniler 26 feetin (8 metre) üzerinde yüksekliklere ulaşabilir ve bunun sonucunda meydana gelen patlama etkileyici olur” şeklinde bir açıklama paylaştı.

Bu büyüleyici manzara uzaktan çok güzel gözüküyor olsa da patlama anında kişiye ciddi zararlar verebilir. Fotoğrafı çektiği sırada patlamaya maruz kalan araştırmacı, herkesin dikkatli olması gerektiğini söylüyor.