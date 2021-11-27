Bazı Dinozorların Sadece Ön Ayaklarını Kullandığı Görüldü

Bir grup Amerikalı araştırmacı, bir dinozor türünün ayak izi kalıntılarından yola çıkarak, sadece ön ayakları üzerinde yürüyen bir dinozor türünün varlığını doğruladı.

Dünya’da var olmuş en büyük havyan türü olan dinozorların bir cinsi olan Sauropoda’lar, fiziksel özellikleri ile dinozor türleri arasında bile öne çıkıyordu. Brontosaurus, Brachiosaurus ve Diplodocus gibi çeşitli türleri olan bu devasa hayvanların, bedenlerini taşıyabilmek için dört adet kalın ve güçlü bacağa ihtiyaç duyduğu biliniyordu.

2019 yılında Uluslararası Bitki ve Hayvan İzleri Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada ise bu dev hayvanların, dört değil iki ayağa sahip olabileceği ortaya atılmış, dört ayağa sahip olmadığını destekleyen verilere ulaşılmıştı. Amerikalı bir araştırma ekibinin yeni çalışmaları, bu araştırmayı doğruladı.

Sauropoda'ların yalnızca karada yaşadığı ortaya çıkmıştı

Roland T. Bird adlı bir fosil araştırmacısı bundan yıllar önce Teksas’ın Bandera ilçesindeki bir arazide sıra dışı dinozor izleri tespit etmişti. Araştırmacı Bird’in tespitini sıra dışı yapan şey ise dinozorlardan kalan izlerin yalnızca manus (bir hayvanın ön bacak bölümü) adlı uzuvlarına ait olmasıydı. Roland T. Bird gözlemlerini, 1940 yılında yayınladığı bir mektupla “Bu izler, kuşkusuz sauropodların yüzerken bıraktığı izlerdi” şeklinde açıklamıştı.

Zamanla gelişen paleontoloji (fosil bilimi), Sauropoda'ların daha önce düşünüldüğü gibi suda yaşayan değil, karada yaşayan canlılar olduğuna karar kılmıştı. Fosil bilimci Bird’ün araştırması da böylece geçerliliğini kaybetmişti. Yalnızca ön ayak izlerinin kalmasının açıklanması için alternatif görüş ise hayvanların ön ayaklarının, vücut ağırlıklarının çoğunu desteklediği için belirli bir zemin üzerinde daha uzun süreli bir iz bıraktığı olmuştu.

"Sadece ön ayakları üzerinde yürüyen dinozor türleri olabilir"

Sauropoda'ların manuslarından kalan işaretler ilk olarak 2007 yılında, yaklaşık 110 milyon yıl öncesinden birçok dinozor ayak izinin korunduğu Glen Rose Formasyonu’ndaki Coffee Hollow adlı bir kireçtaşı ocağında tanımlandı. Teksas’taki bu Sauropoda izleri, araştırmacıların şimdiye kadar ortaya atılan argümanları yeniden gözden geçirmesine sebep oldu.

Purdue Üniversitesi Fort Wayne ve Houston Doğa Bilimleri Müzesi’nden bir grup araştırmacı, Sauropoda'ların yalnızca manuslarına ait üç farklı izi inceledi. Araştırmacılar, ne tür Sauropoda'ların yalnızca manus izi bıraktığı kesin olarak tespit edemese de bazı dinozor türlerinin yalnızca manusları üzerinde yürüdüğünü vurguladı. İşaretlerin ayak basıncına bağlı ya da yüzerek bırakılmış olabileceği fikrinde net bir karara varmanın imkansız olduğunu belirten araştırmacılar, meseleyi çözebilmek için gelecekteki keşiflere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.