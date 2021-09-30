İngiltere’de İki Yeni Dinozor Türü Keşfedildi

İngiltere'nin Wight adası bölgesinde iki yeni dinazor türü keşfedildi. Ceratosuchops inferodios ve Riparvenator milnerae adlı türlerin 125 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor.

Sık sık fosillerine rastlanan ancak varlığından şüphe edilen antik canlılar olan dinozorların iki yeni türü keşfedildi. Bahsi geçen türlere ait fosiller İngiltere'nin Wight adasında bulundu. Dev canlıların 125 milyon yıl önce bu bölgede yaşadığı tahmin ediliyor.

Paleontologlar, fosilleri bulunan ve 50 kemikten oluşan iskeletlerinin çıkarılması yıllar süren, spinosauridae familyasına ait iki türün de korkutucu bir görünüşe sahip olduğunu, boylarının 9 metre ve kafataslarının da 1 metre olduğunu belirtiyor.

Yeni türlerin isimleri görünüşleri kadar korkunç

Ceratosuchops inferodios adlı türün adı "cehennemden çıkmış, boynuzlu ve timsah kafalı bir balıkçıl kuş" anlamına gelirken Riparvenator milnerae ise "Milner nehir kenarı avcısı" anlamına geliyor.

Fosil koleksiyoncuları iki kafa tası bulduktan sonra adada yer alan dinozor müzesi büyük bir kuyruk fosilini aynı bölgeden çıkarmayı başarmıştı. İngiltere'de 1983'te de aynı familyadan bir başka dinozor olan Baryonyx'e ait fosiller bulunmuştu.

Doktora öğrencisi Chris Baker, keşif hakkında "Bulduğumuz kafa tası Baryonyx'ten de, birbirlerinden de farklı. Bu da İngiltere'nin, tahmin edilenden daha fazla spinosauridae familyasından dinozora ev sahipliği yaptığını gösteriyor." diyor.

Araştırma ekibinden dinozor uzmanı Darren Naish ise "Wight adasında Baryonyx'e benzeyen dinozorların keşfedilmeyi beklediğini biliyorduk. Ama bunları peş peşe bulmak bizim için de büyük bir sürpriz oldu." dedi.

Uzmanlar Avrupa'da ortaya çıkan spinosauridae familyasının daha sonra Asya, Afrika ve Güney Amerika'ya yayıldığını düşünüyor. Dinozor müzesinin küratörü Dr. Martin Munt, son fosillerle birlikte Wight Adası'nın Avrupa'da en fazla dinozor bulunan yerlerden biri olma özelliğini pekiştirdiğini belirtiyor.