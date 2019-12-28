Apple, Yine Bir Patent Suçlamasıyla Karşı Karşıya

New York Üniversitesi'nde tıp alanında ders veren bir doktor, patentine sahip olduğu bir sistemin Apple tarafından izinsiz bir şekilde kullanıldığını iddia ediyor. Bu konuda Apple'ı dava eden doktor, kalp ritim bozukluklarını tespit eden sisteminin Apple tarafından kullanılmasını engellemek istiyor.

Apple Watch cihazlarının sahip olduğu bir özellik, yaygın bir kalp ritim bozukluğu olan atriyal fibrilasyonun tespit edilebilmesini sağlıyor. Bu nedenle Apple Watch’un sahip olduğu bu özelliğin birçok kullanıcı için hayat kurtarıcı olduğu söylenebilir. Bloomberg’den alınan bilgilere göre Joseph Wiesel adlı bir doktorun, Apple Watch cihazlarda yer alan bu özelliğin kendisine ait olduğunu ve kalp ritim bozukluğunu tespit eden bu sistemin patentine sahip olduğunu iddia ettiği bilgisi yer alıyor.

Apple Watch, kullanıcıların gün içerisinde nabızlarını ölçüyor ve herhangi bir kalp ritim bozukluğu tespit edildiğinde kullanıcılara bildirim gönderiyor. Apple’ın yeni Watch modelleri de oldukça yaygın olan atriyal fibrilasyonu tespit etmek için Digital Crown’dan elektrokardiyogram özelliğini kullanıcılara sunuyor.

Davacı Wiesel ise patentine sahip olduğu sistemin atriyal fibrilasyonları tespit etmek için ‘öncü adımlar’ attığını belirtiyor. Wiesel’in patentinde, belli aralıklarla ölçüm yapılarak kalp ritim bozukluklarının nasıl tespit edileceğine dair detaylı açıklamalar bulunuyor. ‘Olası atriyal fibrasyonları tespit etmek için bir yönem’ olarak tanımlanan bu patent, 2006 yılında Wiesel’a takdim edilmişti.

Wiesel, patentinin Apple tarafından izinsiz kullanıldığını iddia ediyor

New York Üniversitesi’nde tıp alanında ders veren Wiesel, 2017 yılının Eylül ayında, sahip olduğu patent için Apple’a bir ortaklık teklifinde bulunmuştu. Fakat Apple bu teklife sıcak bakmamıştı.

2017 yılında Apple ile temasa geçtiğini iddia eden Wiesel, Kaliforniya’da yer alan Cupertino adlı şirkete patenti ile ilgili detaylı bilgiler sunduğunu belirtti. Buna ek olarak Wiesel, Apple’ın açılan bu davadan kaçınmak için karşılıklı dostça tartışmayı önerdiğini de belirtti.

Davacı Wiesel, atriyal fibrilasyon teknolojisi ile ilgili sahip olduğu patentin Apple tarafından izinsiz olarak kullanılmasının engellenmesini talep ediyor. Apple ise konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı ve yakın bir zamanda da açıklama gelmesi olası gözükmüyor.

Apple, geçtiğimiz yıllarda sağlık alanını önceliği haline getirdi ve Apple Watch ile bu yolda önemli adımlar atmayı başardı. Apple şirketinin CEO’su Tim Cook da geçmişte yaptığı birkaç açıklamada Apple’ın insanlığa olan en büyük katkısının sağlık alanında olmasını umut ettiğini belirtmişti. Fakat gelişen bu son olay ile Apple’ın sağlık alanında elde ettiği bu başarının ne kadarına sahip olduğu uzun bir süre tartışılacak gibi gözüküyor.