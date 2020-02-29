Bir Google Çalışanında Corona Virüsü Olduğu Tespit Edildi

Çin’de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Corona virüsü, birçok yerde etkisini artırmaya başladı. Son olarak Google çalışanlarından birinin, şirketin Zürih ofisinden geldikten sonra virüsün sebep olduğu hastalığa yakalandığı duyuruldu.

Çin’de patlak veren ve 50’den fazla ülkeye yayılan Corona virüsü, özellikle Avrupa olmak üzere birçok ülkede kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Business Insider’da yer alan bir habere göre bir Google çalışanın da Corona virüsüne rastlandı. Haberde yer alan bilgiye göre çalışan, semptomları göstermeye başlamadan önce şirketin Zürih ofisinde bulunmuştu.

Google, Business Insider’a yaptığı açıklamada “Zürih ofisimizden bir çalışanımıza Corona virüsü teşhisi konulduğunu doğruluyoruz. Herhangi bir semptom göstermeden önce sınırlı bir süre için Zürih ofisimizde bulunmuşlardı. Tüm ihtiyati önlemleri aldık ve almaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Google, önlemleri artırıyor

Arama devi, çalışanlarını hastalıktan korumak için aldığı önlemleri de artırmaya başladı. Şirket, çalışanlarının İran’a ve COVID-19’un görüldüğü İtalya bölgelerine seyahat etmesini yasakladı. Google, ayrıca mart ayının başından itibaren Güney Kore ve Japonya’ya olan seyahatleri de kısıtlayacak.

Google, Körfez bölgesinde bulunan ofislerindeki çalışanlarına da çeşitli uyarılarda bulundu. ABD’li teknoloji devi, çalışanlarına ellerini yıkmaları ve ağızlarını kapatmaları gerektiğini hatırlattı. Şirket, Corona virüsü salgını sebebiyle Google News Initiative Global Summit etkinliğini de iptal ettiğini duyurdu.

Şirketin iptal ettiği bir diğer etkinlik de mart ayında Las Vegas’ta düzenleyeceği satış ve pazarlama toplantısı oldu. İki kıtadan binlerce insanın katılacağı etkinlik, Corona virüsü sebebiyle iptal edildi. Tüm bunlara ek olarak Google’ın mayıs ayının ortalarında düzenleyeceği geliştirici konferansının da iptal edilebileceği konuşuluyor.