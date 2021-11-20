Bir Kadın, Arabasına Gizlice Yerleştirilen AirTag'i Buldu

Amerika’da yaşayan kimliği belirsiz bir kadın, arabasında bir takip cihazı buldu. Kendisine ait olmayan cihazla karşılaşınca şok olan kadın hemen emniyet güçlerine başvurdu. Takip cihazının kim tarafından ve ne amaçla yerleştirildiğine dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Son yıllarda çeşitli markalar tarafından eşyaların kaybolmasının önüne geçmek için oldukça işlevsel bir araç olan takip cihazları üretiliyor. Apple’ın bir madeni para büyüklüğündeki takip cihazı AirTag de kaybolması istenmeyen eşyalara takılarak Apple aygıtlarındaki Bul uygulaması ile çalışıyor.

Ancak tüm teknolojik araçlar gibi faydalı olduğu kadar, nasıl kullanıldığına bağlı olarak bazen tehlikeli bir hale gelebiliyor. Amerika’nın Arkansas Eyaleti’nde yaşayan bir kadın, tam da teknolojik aletlerin kötüye kullanımına örnek olabilecek bir olay yaşadı. Genç kadın, arabasına gizlice yerleştirilmiş bir AirTag ile karşılaştı.

Genç kadın aracında AirTag Buldu

Takip cihazlarının gizlice yerleştirilmesi yüksek teknolojinin gözetlemek ve taciz için nasıl kullanıldığına dair korkunç örneği olabiliyor. Amerika’da yaşayan genç bir kadın öncelikle iPhone’unda takip cihazının bağlantısı ile ilgili bir bildirimle karşılaştı. Bir AirTag’e sahip olmadığı için böyle bir bildirimle karşılaşınca şok oldu. Korkuyla cihazı bulmaya çalışan kadın, arabasının bagajına bantlanmış AirTag’i gördü. Cihazla birlikte polise başvuran kadın, olayın sorumlularının araştırılması için dava açtı ancak davada henüz bir gelişme yaşanmadı.

Son yıllarda çeşitli markalar tarafından piyasaya sürülen takip cihazları, kötü niyetli insanların bu tarz araçları çanta, cüzdan ya da arabalara yerleştirerek kötüye kullanabileceği kolay erişilebilir bir araç haline geldi. Bu cihazlara zaman zaman gelen güncellemelerle güvenlik önlemleri alınıyor ancak tamamen güvenlik sağlamak mümkün değil gibi gözüküyor. Cinsiyet ya da konum fark etmeksizin takip edilmek, gözetlenmek her durumda endişe verici olduğu için bu tarz cihazlara karşı dikkatli olmakta fayda var.