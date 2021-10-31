Yarım milyar dolara satılan bir NFT’yi borç parayla alan bir kişi, daha sonra NFT’yi iade ederek borcunu ödedi. Geri gelen NFT; eskisinden daha da pahalıya, 1 milyar dolara tekrar satışa çıktı.

Geçtiğimiz her gün giderek daha da popülerleşen NFT (non-fungible token) aleminde “Amacı neydi ki?” dedirtecek tuhaf bir olay yaşandı. CryptoPunk 9998 olarak bilinen yeşil gözlü ve beyaz saçlı bir piksel karakter, yarım milyar ABD dolarından daha fazla bir fiyata satıldı- daha doğrusu satılmış gibi göründü.

Ancak olayın aslının hiç de öyle olmadığı sonradan ortaya çıktı. Ethereum blok zinciri, CryptoPunk 9998’i satın almak için gönderilen paranın geldiği yere geri döndüğünü gösterdi.

Aynı olayın tekrar etmemesi için önlemler alınacak

Geçtiğimiz perşembe yaşanan garip olayda, New York saatiyle 18:13’te Ethereum adresi Oxef76 ile başlayan bir kişi; adresi 0x8e39 ile başlayan birisine CryptoPunk’ı aktardı. Bundan yaklaşık bir saat sonra ise 0x8e39; NFT’yi 0x9b56 ile başlayan bir adrese, başlıca Compound olmak üzere tamamı üç farklı kaynaktan borç alınan 124.457 Ether, yani 532 milyon dolara sattı. Alım satım için ödeme yapmak amacıyla alıcı da, bu Ether tokenleri CryptoPunks’ın akıllı sözleşmesi gönderdi ve böylece para, normal bir alım satım işleminde olması gerektiği üzere satıcıya aktarıldı. Ancak daha sonra satıcı, 124,457 Ether’i alıcıya geri gönderdi ve alıcı da geri aldığı miktarla, NFT’yi satın almak için aldığı borçları ödedi. Daha sonrasında ise NFT; orijinal adresi olan 0xef76’ya geri gönderildi ve NFT, 250.000 Ether’e (1 milyar dolar) tekrar satışa sunuldu.

Yaşanan bu olaya geleneksel, düzenlenmiş menkul kıymetler piyasalarında “wash trading” (kendi kendine ticaret) denir; ancak bu, kendinizle ticaret yapmanın fiyatları yapay olarak şişirebileceği ve gerçekte var olandan daha fazla talep önerebileceği gerekçesiyle yasaklanmış bir uygulamadır. CyptoPunks’ın yaratıcısı Larva Labs, olayla alakalı olarak “birisi bu punkı borç parayla kendisinden satın aldı ve aynı işlemde borcu geri ödedi, “ ifadelerini kullandı. Bunun yaşanan ilk olay olmadığını, daha önce de benzer şekilde teklifler yapıldığını belirten Larva Labs; gelecekte de aynı olayın yaşanmaması için filtreleme ekleyeceklerini belirtti.

Dodd-Frank olarak bilinen ABD finansal düzenleyici revizyonunun yazılmasına yardımcı olan Tyler Gellasch ise, 500 milyon dolardan fazla bir fiyatın "biraz yüksek göründüğü"nü belirtti ve ABD Hazine ve Adalet Bakanlığı'nın olaya bir göz atmak isteyebileceğini söyledi.