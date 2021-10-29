Facebook'un şirket adının 'Meta' olarak değiştirileceğini açıklayan Zuckerberg, metaverse projesinde attığı bu yeni adımla kripto para borsasındaki değerleri de değiştirdi. Kullanıcılarına yeni bir sanal gerçeklik deneyimi sunmayı hedefleyen Meta, 'metaverse' temalı tokenların değerlerinin uçuşa geçmesine sebep oldu.

Facebook, dün yaptığı açıklamada Facebook’un şirket adını “Meta” olarak değiştireceklerini duyurmuştu. Bunun üzerine kripto para ekosisteminde yer alan ‘metaverse’ tokenlarının değeri %70'den fazla artış gösterdi. Ethereum tabanlı ve dünyanın ilk merkezsiz sanal gerçeklik platformu Decentraland, ağına dahil olan kullanıcılarına dijital arsa alma, içerik ve uygulamalar üretme ve bunlar üzerinden kazanç elde etme olanağı sunuyor. Decentraland’de sunulan bu tarz hizmetlerse MANA coin karşılığında satın alınabiliyor.

Bir başka Ethereum tabanlı platform The Sandbox ekosistemi de kullanıcılarına para kazanma şansı sunuyor. Platformda alışveriş yapmak için kullanılan SAND coin, günlük bazda %33,3 oranında değer kazandı. Buna ek olarak, Axie Infinity adlı oyunda kullanılan AXS coin de %12,4 oranında değer kazandı. Sayısı 2 milyonu aşan günlük aktif oyuncuya sahip Axie Infinity’nin geliştiricisi Sky Mavis, B Serisi yatırım turunda 152 milyon dolarlık yatırım aldı. Andreessen Horowitz liderliğinde yapılan yatırım yaklaşık 3 milyon dolar değerlendi.

Meta: Facebook’un Geleceği

Mark Zuckerberg, son dönemde gündemden düşmeyen Facebook’un sanal ortam projesini ve kurumsal ismini “Meta” olarak değiştireceğini açıkladığı anda 'metaverse' temalı tokenlardaki değerler tamamen değişti. İnsanların “arkadaş ve aileleriyle bir araya gelebilecekleri, çalışabilecekleri, öğrenebilecekleri ve oynayıp alışveriş yapabilecekleri” bir platform olarak açıklanan Meta, sosyal ve ekonomik yaşama yeni bir boyut kazandırabilir gibi duruyor.

Metaverse hedefine ulaşmak için atılan bir adım olan Meta, 1 Aralık tarihinden itibaren MVRS koduyla şirketin borsada yer alacağı açıklamasında bulundu. Buna ek olarak, Facebook’un metaverse projesinde NFT’lerin de yer alacağı duyuruldu. Ancak bu yeni projenin kripto para ekonomisindeki diğer metaverse projelerinden tam olarak ne tarz farklılıklara sahip olacağı henüz bilinmiyor.