Özellikle de taşınabilir cihazlarda yaşanan depolama problemine en sonunda bir kullanıcı çözüm buldu.

Oyunculuğun artık sabit bilgisayar kasalarından çıkmasına ve otobüste, vapurda, hatta yatağımızda uzanırken bile kendileriyle oynayabildiğimiz el konsollarına kadar dallandığını görüyoruz. Tabii bunu gören sadece bizler değiliz. Farklı firmalar da buradaki pazar boşluğunu doldurmak adına ürünlerini piyasaya sunuyorlar.

Bu bağlamda Asus ROG Ally, MSI Claw, Steam Deck ve Lenovo Legion Go gibi el konsollarından bilgisayar oyunlarını oynayabiliyoruz. Fakat bilgisayarda karşılaştığımız depolama problemleri, çok geçmeden burada da kendilerini gösterebiliyorlar. Fakat bir Reddit kullanıcısı, bu sorun için kendi çözümüyle ağızları açık bıraktı.

Cihaza eklenen 15,5 TB depolama, ağırlığa 400 gram bile eklemiyor.

AC2334 isimli kullanıcı, Steam Deck depolamasını artırmak için kendi kurduğu seti ve çözümü paylaştı. Söz konusu sette 2 adet USB hub olması dikkat çekiyor. Söz konusu hub da SanDisk USB’leriyle ve SD kartlarıyla doldurulmuş. Depolama alanını artırabilmek adına NVMe sürücüsü de kullanan kişi, bir başka hub’ı da ilk hub’a bağlayıp giriş sayısını artırmış.

Söz konusu kiti cihaza kolayca takıp çıkarmak için de bir aparat kullanan kullanıcı, tüm bu kurulumla cihaza 300 gram bile ağırlık eklememiş. Ek olarak söz konusu hub’lar sayesinde kullanıcı, cihazına internet bağlayabiliyor ve hdmi çıkışıyla monitöre görüntü alabiliyor.

Tabii bunların ağır bedelini de batarya ödüyor. Bu yüzden de söz konusu setle seyahat esnasında oyun oynamak pek de mümkün görünmüyor.