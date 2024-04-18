Razer, mobil oyunculuğu üst seviyeye taşıyan Kishi kontrolcüsünün yeni modelini sundu.

Oyuncu ekipmanından bahsedildiğinde aklımıza “ışıklı mışıklı” kalıbının gelmesinin sebebi olan şirket Razer desek yanlış olmaz. Her telden oyuncu için kaliteli aksesuarlar üreten şirket, bunu yaparken farklı fiyat seviyelerini hedeflemeyi de ihmal etmiyor. Fiyat seviyesinin ötesinde, bir de platformlara özel donanımları var.

Bu tarafta konsollar için Razer tarafından üretilen kontrolcüler, bilgisayar tarafında sayısız çevre birimi, oyuncu koltukları, monitörler ve kasalar var. Hatta şirketin mobil oyunculuk için parmak eldivenleri yaptığını bile biliyoruz. Şimdiyse mobil oyunculuk deneyimini el konsoluna çeviren Razer Kishi Ultra var karşımızda.

Artık 8 inç boyutuna kadar ekranı olan cihazları destekliyor.

Yeni Razer Kishi Ultra, mecha-tactile isimli butonlar ve sekiz yönlü d-pad ile geliyor. Kayma önleyici malzemeli analoglara sahip olan kontrolcüde 15W hızlı şarj özelliği ve 3.5 mm ses çıkışı yer alıyor. Razer Sensa HD Haptic titreşimi de olan bu kontrolcü, type-c bağlantısı yoluyla bilgisayarınıza da bağlanabiliyor.

Üstelik kılıflara göre tasarlandığı için çoğu senaryoda telefonu kılıfından çıkarmakla uğraşmanıza bile gerek kalmıyor. Tabii bir Razer geleneği olarak Chroma RGB de eklenmiş. Kontrolcüde Razer Nexus yer alıyor. Yani kontrolcünüzü kendinize göre özelleştirebiliyor, oyunlarınızı daha verimli şekilde çalıştırabiliyorsunuz.

Bu bağlamda ölü bölge kalibrasyonu, butonları yeniden atama, titreşim özelleştirme ve sanal kontrolcü gibi özelliklerle kendinize has bir kontrolcü oluyor elinizde. USB Type-C ile cihazlara bağlanan Kishi Ultra, 8 inçe kadar Android tabletleri ve iPad Mini’yi destekliyor. Fiyatı ise 149.99 dolar (vergiler hariç, yaklaşık 4.880 TL). Siz cihazı nasıl buldunuz?