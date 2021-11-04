Bir Sağlık Kurumu, Mastürbasyonun Faydalarını Açıkladı

Queensland Health adlı bir sağlık kurumu, Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımla mastürbasyon yapmanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken bir makale paylaştı. Önyargıların yıkılması için cinsellik hakkında olumlu mesajların verilmesi gerektiğini belirten masajda toplumsal bilincin de bu şekilde geliştirilebileceği ifade ediliyor.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde kurulan sağlık kurumu Queensland Health, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla takipçilerine ve vatandaşlara hiç beklemedikleri bir mesaj verdi. Queensland Health, Facebook üzerinden “kendinize bir el atın” başlığıyla yaptığı paylaşımda topluma mastürbasyona teşvik mesajı verdi. Mastürbasyonun fiziksel ve zihinsel sağlık açısından faydalarının belirtildiği bu paylaşımda aynı zamanda konuyla ilgili bir de makalenin linki paylaşıldı.

Yayınlanan makalede mastürbasyon yapmanın endorfin salgılanmasını hızlandırdığı ve böylece stres seviyemizi düşürüp daha sakin kalmamızı sağladığı belirtiliyor. Mastürbasyon sırasında salgılanan oksitosin hormonunun ‘ağrı kesici’ görevi gördüğü bilgisi paylaşılan makalede kadınların adet döneminde yaşadığı krampları azaltmak ve doğum süresini hızlandırmak gibi faydalarının da olduğu ifade ediliyor. Queensland Heath de mastürbasyonun sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için Facebook üzerinden bir paylaşım yaptı.

“Kendinize bir el atın” mesajıyla mastürbasyonun sağlık üzerine faydaları paylaşıldı:

“Kendinize bir el atın ;)

Mastürbasyon yapmak, bireyin cinsel deneyiminin normal ve sağlıklı bir parçası olmasının yanı sıra kendisinin rahat olduğu alanları keşfetmesi açısından da önemli bir yol. En iyi tarafı ise herkese açık olması. Ayrıca genel sağlık ve cinsel sağlık açısından sağladığı bir ton fayda da cabası!

Mastürbasyonla bağdaştırılan utanç ve korku duygularını azaltmak için cinsellik hakkında olumlu mesajları normalleştirmeye yönelik çaba sarf etmemiz hepimiz için önemli. Bu şekilde cinsellikle ilgili sağlık anlayışı ve bilinç de geliştirilebilir. Yayınladığımız makalede konuyla ilgili önyargıları ele alırken ebeveynler için de çocuklarıyla mastürbasyon hakkında konuşmadan önce dikkat etmeleri gereken noktaları belirtiyoruz.”

Geçmişte mastürbasyon yapmanın 'cinsel fonksiyonları azalttığı, kısırlık yaptığı' ve benzer sağlık problemlerine yol açtığı gibi çeşitli söylentilerin olduğunu belirten makale, bu söylentilerin hiçbirinin doğru olmadığını ve mastürbasyonun utanılacak ya da yanlış bir şey olmadığını ifade ediyor. Toplumsal önyargılardan dolayı ergenlik dönemine girerken çocukların ihtiyaç duydukları bilgileri internet üzerinden araştırmak zorunda kaldığını belirten makale, gençlerin hissedebileceği utanç ve korku duygularını yenmek için olumlu mesajların verilmesi gerektiğini belirtiyor. Kişinin özel hayatının bir parçası olan bu aktivitenin daha sakin, mutlu ve rahat bir hayat sürmeye yardımcı olacağı paylaşılıyor.