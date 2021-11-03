Geçtiğimiz hafta aşıya teşvik için YouTuberlarla çalışmaya başlayacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, bugün bir araya geldiği YouTuberlarla 5 video paylaştı. Videolarda aşılar hakkında merak edilen bazı sorular cevaplandı.

Türkiye’deki aşılanma hızı düşmeye devam ederken daha bulaşıcı olan koronavirüsün delta varyantı, özellikle gençler arasında yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı da geçtiğimiz hafta gençlere ulaşmak ve onları aşıya davet etmek üzere YouTuberlar ile iş birliği yapacağını açıklamıştı. İşte açıklanan o iş birliği kapsamındaki videolar bugün yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından YouTube’da paylaşılan videolarda YouTuberlar, COVID-19 aşıları hakkında profesörlerle sohbet etti. “COVID-19 Aşılarını Konuşuyoruz” başlıklı video serisinde bugün 5 farklı YouTuberla 5 farklı video yüklendi. Videolarda boy gösteren YouTuberlar Enes Batur, Orkun Işıtmak, Refika Birgül, Betül Çakmak ve Alper Rende idi.

Beş YouTuber ile bir araya gelindi:

Video kapsamında her bir YouTuber, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri arasında yer alan 5 farklı profesörle konuştu. Enes Batur, Prof. Dr. Ateş Kara ile, Alper Rende, Doç Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ile, Betül Çakmak, Prof. Dr. Levent Akın ile ve Refika Birgül, Prof. Dr. Hasan Tezer ile bir araya geldi.

Videolarda sorulan sorular arasında COVID-19’un gençleri daha az etkileyip etkilemediği, mRna aşısı olanların kolunda metal kaşık durup durmadığı, aşıların kısırlık yapıp yapmadığı ve COVID-19 aşılarının pıhtı oluşmasına ve kalp krizine neden olup olmadığı gibi sorular yer alıyor.

Yüklenen videolar: