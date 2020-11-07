Bir Sanatçı, Işık Boyama Tekniğiyle Duyguların Resmini Çizdi

Bir sanatçı, Light painting (Işıkla boyama) tekniğini kullanarak birçok farklı duygunun resmini çizdi. Çalışmalarını insanlarla paylaşan sanatçı, insanların fotoğrafların aktardığı duyguları genellikle doğru tahmin ettiğini söylüyor.

Ressamların fırça darbelerine bakarak belirli bir zamanda nasıl hissettiklerini anlamak mümkün. Herhangi bir sanatçının resmine dikkatli bir şekilde bakarsanız, duyguları görme şansınız var. Hatta ayrıntılardan yola çıkarak bir bireyin o anda veya genel olarak nasıl bir duygu içerisinde olduğu anlaşılabilir.

Peki, aynı şey Light painting (Işıkla boyama) için de geçerli mi? Işıkla boyama, hareketli ışık kaynağının fotoğraflanmasıyla yapılan fotoğraf çekimi olarak tanımlanıyor. Uzun pozlama yapacak bir fotoğraf makinesi, basit bir ışık kaynağı ve hayal gücünüzü kullanarak muhteşem ışıkla boyanmış fotoğraflar ortaya koymak mümkün.

Bir sanatçı, ışık boyama tekniğini kullanarak duyguların resmini çizdi:

Işıkla boyama fotoğrafçısı Jason Rinehart, tıpkı ressamların fırça darbelerinde olduğu gibi ışıkla boyanmış fotoğraflarda da duyguların anlaşılıp anlaşılamayacağını öğrenmek için yeni bir çalışmaya imza attı. Belirli bir duyguyu tasvir eden bir görüntüyü paylaşmak için renklerin büyük katkı sağlayan bir faktör olduğunu söyleyen Rinehart, bu teoriyi test etmek için çalışmalarını paylaştı.

Sanatçı, insanların her fotoğrafta aktarmaya çalıştığı duyguyu tahmin etmede oldukça başarılı olduğunu söylüyor. Dilerseniz gelin, Jason Rinehart tarafından oluşturulan bu çalışmalara daha yakından göz atalım.

Yalnızlık

Şok ya da korku

Endişe

Kaybolmuş

Barış ya da denge

Öfke ya da keder

Mantık

Güven ya da aşk

Umut

Kırılmış ya da üzgün