Bir Şarj Cihazı, Öldürücü Seviyede Elektrik Çarpabilir mi?

Bataryalı cihazlar artık her yerimizdeler. Neredeyse günün her saatinde bize hizmet eden bir teknolojik cihazı elektrikle şarj ediyoruz, dolayısıyla şarj aletlerine giderek bağımlı hale geliyoruz. Peki bir şarj cihazı gerçekten öldürücü düzeyde elektrik akımına neden olabilir mi?

Piyasada 5 ila 12 volt arasında değişen değerlere sahip şarj aletlerini oldukça yaygın şekilde bulabilirsiniz. Soruya temel olarak cevap verecek olursak, standart bir şarj cihazından çıkan elektrik ile çarpılmak mümkün gözükmüyor. Hem akım gücü hem de voltaj değeri çok düşük olduğundan, çoğu zaman bunu hissetmeyiz bile. Bugün standart durumların ötesine geçip, istisnai gibi görünen güçlü ihtimallere bakacağız.

Eğer şarj cihazının elektrik enerjisi çıkan ucuna ıslak elle dokunursanız, küçük bir akımdan başka bir şey hissetmezsiniz. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir haber ise insanları bu konuda yanılttı. Çok sayıda okuyucumuzdan, şarj aletlerinin gerçekten elektrik çarpıp çarpmayacaklarına ilişkin sorular geldi. İlgili haberde, Rusya’da yaşayan 15 yaşındaki bir gencin, duştayken şarj aletinden çıkan elektrikle çarpıldığı belirtiyordu.

Böyle bir gelişme üzerine, bilgi kirliliği oluşması çok doğal. Zira olayda gencin duş ortamında bir şarj cihazıyla bulunması, diğer tüm değişkenlerden ağır basıyor. Yine de olayı şarj cihazlarına yoranlar için durumu tam manasıyla açıklamak sitedik.

Evet, bir şarj cihazı üzerinden öldürücü seviyede elektrik akımına mümkün. Peki nasıl?

Her insanın içinde bulunduğu şartlara göre vücut dirençleri farklıdır. Çoğu zaman vücut direncimizin karşı koyduğu, bizim için güvenli aralıkta olan değerlere sahiptirler. Nitekim burada dikkat edilmesi gereken şey, kullanılan şarj aletinin niteliğidir.

Eğe ucuz, yan sanayi şarj cihazları kullanıyorsanız, elektrik çarpılmak için duşa girmenize bile gerek yok. Zira bu şarj cihazlarının içerisinde yer alan devrelerde arıza yaşanırsa, prizden gelen 220 voltluk elektrik akımı doğrudan vücudunuza aktarılabilir. Bu şarj cihazlarının üzerinde herhangi bir sertifika göremez, muhtemelen merdiven altı Çin tezgahlarında üretildiğini varsayabilirsiniz. İnanın ki piyasadaki bataryalı cihazdan daha fazla bulunabiliyorlar.

Şarj cihazı seçerken muhakkak fiyat meselesini ikinci hatta üçüncü basamağa atın. Zira şarj cihazlarının içerisindeki transformatör, optokuplör gibi arabirimler; uyumadan önce korkusuzca yanına aldığınız şarj cihazlarının içerisinde, hayatınızı kurtaran kahramanlar gibi görev görürler. Bunun dışına şarj cihazının üzerindeki plastik malzemeler yeteri kadar kaliteli değilse, devrede arıza yaşanmadan elektrik akımının dışarı çıkmasına neden olabilirler.

Güvenli, orijinal ve sertifikalı şarj aletlerinin bile yukarıdaki ihtimallere sahip olduğu unutmamak gerek. Herhangi bir durumda, ölümcül elektrik akımına kapılma olasılığınız sıfırlanmıyor. Sadece kullandığınız cihazın kalitesine ve kullanım tarzınıza göre hayatta kalma ihtimalinizi arttırıyorsunuz.