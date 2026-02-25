6500 mAh Batarya ve 120 Hz Ekranı Aşırı Uygun Fiyata Sunan Telefon vivo Y05 Tanıtıldı

vivo, bütçe dostu Y serisine Y05 isimli bir model ekledi. vivo Y05, inanılmaz uygun fiyatla geliyor. İşte özellikleri.

Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olan vivo, düzenli olarak yeni telefonlarını bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise şirket, uygun fiyatlı bütçe dostu Y serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. İnanılmaz uygun fiyata sunulan bu telefon, vivo Y05 ismiyle geliyor. Telefon, geçen yıl çıkan Y04’ün halefi.

vivo Y05 modeli 167.4 x 77.1 x 8.4 mm boyutlara ve 209 gram ağırlığa sahip. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulan telefonun arkasında sol üste yerleştirilen pil şeklinde kamera adası var. Önde ise çentikli ekran bulunuyor.

vivo Y05 neler sunuyor?

Telefonda 6,74 inç boyutunda 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan IPS LCD ekran var. Bu ekran 1200 nit tepe parlaklık oranıyla geliyor. Cihaz, 4G bir işlemci olan Unisoc T7225 işlemciden güç alıyor. Bu işlemciye** 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama** eşlik ediyor. Bu özelliklerden de anlayabileceğiniz üzere gerçekten tam bir giriş seviye bir telefon. Yani çok beklentisi olanlara yönelik değil.

Cihazın arka tarafında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP’lik bir kamera var. Önde ise 5 MP’lik kamera görüyoruz. Telefonun dikkat çeken özelliklerinden biri 6500 mAh’lik büyük bataryası. Bu batarya 15W hızlı şarj ile geliyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile kutudan çıkan cihaz, IP65 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.

vivo Y05 teknik özellikleri

Ekran 6,74 inç, 720x1600 piksel, 120 Hz, IPS LCD İşlemci Unisoc T7225 RAM 4 GB Depolama 64/128 GB Arka kamera 8 MP (f/2.2) Ön kamera 5 MP (f/2.2) Batarya 6500 mAh (15W) İşletim sistemi OriginOS 16 (Android 16)

vivo Y05 fiyatı

Gelen bilgilere göre vivo Y05, 105 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Tüm versiyonların fiyatıyla ilgili bir bilgi yok.