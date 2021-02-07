Buzlanma İçin Tuz Dökmeye Alternatif Çözüm Geliştirildi

Fransa merkezli bir şirket, kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelebilen gizli buzlanma için tuza alternatif bir çözüm geliştirdi. Ancak bu çözümün de maliyeti biraz tuzlu.

Kış ayları geldiğinde sürücüler için en çok yapılan uyarılardan bir tanesi gizli buzlanmadır. Gizli buzlanma, sürücüler için tam kabusa dönüşebilir. Ayrıca kış aylarında yollardaki karın erimesi için dökülen tuzun da araçlara zarar verdiği biliniyor.

Buzlanmanın olduğu yollara tuz dökmek, aslında maliyet açısından oldukça verimli bir çözüm ancak bahsettiğimiz gibi araçlara zarar verebiliyor. Fransa merkezli Eurovia isimli bir şirketin ise bu konuda verimli ve alternatif bir çözümü bulunuyor: boru sistemi.

Gizli buzlanma tehlikesine alternatif çözüm

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Yapılan bir araştırmaya göre, Kuzey Amerika'da yollarda yapılan tuzlama çalışmaları, araç sahiplerine yıllık 3 milyar dolara mâl oluyor. Ayrıca bu çalışmanın yollara zarar verdiği de biliniyor. Geliştirilen bu boru sistemi ise mevsime göre ısı değişimi yaparak yollardaki buzlanmanın önüne geçiyor.

Carbuzz'da yer alan habere göre bu sistem, sıcak günlerde ısıyı emiyor ve soğuduğunda ısıyı tekrar salıyor. Eurovia, bu sistemin kış günlerinde yolu 60 dereceye kadar ısıtabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu yollar, ısıyı yandaki binalarla da paylaşabiliyor. Geliştirici şirket, Power Road adını verdiği bu sistemi, Fransa'da 120 metrelik bir yama yol ile test etti. Bu testin görüntülerini yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Tabii geliştirilen bu sistemle ilgili her şey toz pembe değil. Bahsettiğimiz 120 metrelik yolun maliyeti, 250 bin dolar (1,7 milyon TL) oldu. Dolayısıyla geniş ölçekte kullanımının şu an için mümkün olduğunu söylemek pek mümkün değil. Ancak hastane gibi 7/24 sorunsuz ulaşım gerektiren yerlerde bu tür sistemlerin kullanılabileceği belirtiliyor.