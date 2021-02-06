Bloomberg, bugün paylaştığı haberinde Apple'ın Hyundai ve Kia'yla elektrikli otomobil görüşmelerini durdurduğunu iddia etti. Görüşmelerin neden durdurulduğu ve devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz son 7 gün, Apple için fazlasıyla hareketliydi. Şirketin uzun süredir hakkında bir haber beklediğimiz otomobil projesi en sonunda yeniden gündeme gelmişti. Apple, otomobilin üretiminde kendisine otomobil üreticisi olan bir ortak arıyordu ve bu adaylar arasında en ön plana çıkan isimse Hyundai'ydi.

Bunun ardından ilginç bir haber gelmişti. Hyundai, ana markayı fason üretimle ilişkilendirmek istemediği için devreye Kia'yı sokmak istiyordu. Bu durum, Hyundai bünyesinde görüş ayrılıklarına sebep olmuştu. Geçtiğimiz günse Hyundai'nin Kia'yı devreye soktuğu, iki şirketin 3,6 milyar dolara anlaştığının iddia edilmesiyle kesinlik kazanmıştı. Haber, CNBC tarafından da doğrulanmıştı.

Her şey çok hızlı gelişirken Apple ve Hyundai görüşmeleri durduruldu:

Tam Hyundai ve Apple arasındaki anlaşma yapıldı ve AppleCar hakkında önemli noktalardan birisi kesinleşti derken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Bloomberg, kaynaklardan elde ettiği bilgilerle hazırladığı haberinde Apple, Hyundai ve Kia arasındaki görüşmelerin durdurulduğunu açıkladı.

Bloomberg, Apple'ın diğer otomobil üreticileriyle benzer planlar üzerine konuştuğunu da ifade etti. Konu hakkında Apple tarafından herhangi bir açıklama gelmezken Apple ve Hyundai arasındaki görüşmelerin gün yüzüne çıkmasının Apple'ı sinirlendirdiği belirtildi.

Hyundai ve Apple arasındaki durdurulduğu iddia edilen görüşmelerin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Görüşmelerin devam etmesi durumundaysa Kia'nın diğer otomobil üreticilerine göre daha olası bir seçenek olduğu ifade ediliyor. Zira şirket, Georgia eyaletinde kendi fabrikasında Apple arabaları üretmeyi kabul ediyor.

Apple'ın otomobilini ne zaman göreceğimize dairse henüz bir tarih bulunmuyor. Fakat Bloomberg, Apple'ın sürüş sistemleri üzerine çalışan küçük bir geliştirici ekibe ve tasarım ekibine sahip olduğunu ifade etti. Aracın henüz erken geliştirme sürecinde olduğu düşünüldüğünde en az 5 yıl boyunca gün yüzüne çıkmayacağı belirtildi.