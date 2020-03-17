Milen Ivanov adlı tasarımcı zor koşullarda kullanılabilecek bir araç tasarladı. Özellikleriyle ve görünüşüyle adeta bir canavarı andıran bu aracın gerçek olması pek mümkün görünmüyor.

Balistik zırhıyla, EMP korumasıyla, 1.000'den fazla beygir gücü üretebilen Dodge Challenger SRT Demon'a güç veren 6,2 litre süper şarjlı V8 motoruyla 2020 Rezvani Tankı, zor şartlar için yapılabilecek en iyi seçimlerden biri olabilir ama artık bu araç tek seçenek değil.

Dijital ortamda görseller üreten tasarımcı Milen Ivanov, çok daha çılgın bir SUV hazırladı. Ivanov, bu tasarımına 'Armortruck' adını verdi. Araç, dışarıdan sanki bir filmden fırlamış gibi duruyor, bunun nedeni de sanatçının daha önce 'Hızlı ve Öfkeli: Casus Yarışları' animasyonunda bulunan bu tarz araçları tasarlaması olabilir.

'Armortruck' adlı canavara bir de yakından bakalım:

Araca ilk baktığımızda karbon fiberden yapılmış kurşungeçirmez gövdesinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Sanatçı, gövde tasarımında Tesla Cybertruck, Hummer ve Arquus Scarabee araçlarından ilham almış. Ivanov, kurşungeçirmez tasarımı sadece gövdeyle sınırlı bırakmamış ve tekerlekleri de aynı konspetle tasarlamış.

Camlardaysa inanılmaz derecede güçlü olan çok katmanlı özel bir malzeme kullanılmış. Ayrıca Ivanov, aracın tavan kısmını da termal gece görüşü, oksijen yenileme ve filtreleme sistemiyle donatmış. Araçta güç aktarım mekanizması olarak toplamda 2.000 beygir gücü üretebilen 2 motor birlikte kullanılmış.

Araç çok hızlı olduğu için frenlerin de buna uygun olarak üretilmiş olması gerekiyor. Tasarımcı bunu da unutmamış ve hızlanma sistemine ek olarak akıllı fren özelliğini araca eklemiş. Araç, arazi dâhil her koşul için uygun hazırlanmış. Özellikler bunlarla da sınırlı değil, sürücünün etrafı daha rahat görmesi için 4 adet ultra geniş kamera da bu canavara entegre edilmiş.

Aracın iç tarafına gelirsek 4 kişinin binebileceği şekilde tasarlanan koltuklar hem güvenli hem lüks bir görünüm sunuyor. Üzülerek belirtiyoruz ki bu canavar, şu anda kurgusal bir araç fakat belki bir gün bu aracı yollarda ya da bir filmde görebiliriz.