Citroen, Opel ve Peugeut gibi dev markalara liderlik eden Groupe PSA'nın lüks otomotiv bölümü olan DS Automobiles, Cenevre Otomobil Fuarı 2020’de ilk kez sergileyeceği tamamen elektrikli konsept aracı Aero Sport Lounge’ı tanıttı.

2009 yılında Citroen’in premium bir alt markası olarak tanıtılan, 2014’te ise bağımsız bir marka haline gelen DS Automobiles, önümüzdeki hafta İsviçre’nin başkentinde düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı 2020’ye müthiş bir araçla çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Tamamen elektrikli konsept aracı Aero Sport Lounge’ı tanıtan Fransız marka, uzun süren çalışmaların netisince ortaya mühendislik harikası bir crossover çıkarmış. Kaputunun altında 680 beygir gücü üreten bir motor bulunan araç, 0-100 kilometre hızlanmasını sadece 2.8 saniyede gerçekleştiriyor. 110 kWh gücünde bir bataryaya sahip olan Aero Sport Lounge, tam şarjla 650 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Araç, hem far hem de stop tasarımları ile son derece agresif ve keskin bir imaja sahip. Izgara bölümündeki ışıklı logonun arkasında, çeşitli animasyonlar gösteren büyük bir LED panel var. Aero Sport Lounge’ın içi, en az dışı kadar fütüristik bir şekilde tasarlanmış. Yüksek bütçeli bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen crossover, artırılmış gerçeklik teknolojisi AR-HUD ile sürücünün ihtiyacı olan tüm bilgileri ön cama yansıtıyor.

Tamamen elektrikli Aero Sport Lounge konseptinin yakın gelecekte üretim bandına girmesi beklenmiyor. Araç, sadece konsept bir tasarım olarak kalabilir ancak gerek fütüristik tasarımı gerekse üstün teknolojik özellikleri ile otomotiv sektörünün geleceği için etkileyici bir perspektif sunuyor.

DS Aero Sport Lounge konseptinin diğer fotoğraflarına aşağıdan bakabilirsiniz