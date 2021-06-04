Güney Koreli bir tasarımcı, yolda yürürken telefona bakmaktan önüne bakmayı unutanlar için 'üçüncü göz' tasarladı. Sahip olduğu sensörlerle yolda yürürken önünüze bir engel çıktığında uyarı veren bu cihaz, akıllı telefon kullanımının geldiği nokta ve ortaya çıkardığı bazı risklere dikkat çekmek için geliştirildi.

Sokakta elimizde telefonla yürümek artık öyle normal bir davranış haline geldi ki, pek çoğumuz bu alışkanlığın ortaya çıkarabileceği kötü senaryoları göz ardı ediyoruz. En iyi ihtimalle kafamızı bir direğe çarparız ve biraz kendimize güleriz; evet, ama bir de kötü ihtimaller var. Örneğin bir arabanın geldiğini görmeyip kaza geçirebiliriz ya da farkında olmadan yolda bir çukura denk gelip nihayetinde kırık çıkıklarla sonuçlanacak bir durumun içine düşebiliriz.

Bu türden can sıkıcı senaryolara dikkat çekmek ve bu soruna çözüm üretmek isteyen Güney Koreli bir tasarımcı, bir 'üçüncü göz' tasarladı. Yolda akıllı telefonlara bakarak yürürken karşılaşılan nesneleri, engelleri sensörleri ile belirleyen bu üçüncü göz, kullanıcısına uyarı yollayarak 'önüne bakmasını' sağlıyor.

Henüz geliştirme aşamasında:

Bir endüstriyel tasarımcı olan Paeng Min-wook tarafından geliştirilen cihaz, oldukça basit bir mantıkla çalışıyor. Bir nevi kullanıcının önüne bakan gözü olan cihaz, karşılaşılan engelleri tespit edip kullanıcısını uyararak olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Min-wook, cihazın daha kullanıcı dostu olması için geliştirmelerin devam ettiğini söylüyor.

Min-wook'un değindiği en önemli nokta ise sorunun çözümü olmaktan ziyade, kendisine dikkat çekmeyi amaçlamış olması. Nihayetinde bu türden bir cihaz olsa bile söz konusu hayatımız olduğunda her türden riskten kaçınmamız gerekiyor. Yapmamız gereken ise davranışlarımızı gözden geçirip elimizdeki telefonla yolda yürürken yaptığımız şeyin olası risklere değip değmeyeceğini görebilmek.