iPhone'larda Önemli Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Türk siber güvenlik araştırmacısı Melih Sevim, Notlar uygulamasını kullanan iPhone kullanıcılarının aldığı notları herkesin erişimine açan çok önemli bir güvenlik açığı tespit etti. Durumu Apple'a bildiren Sevim, Apple'ın bu önemli güvenlik açığını kapattığını ve olayın üzerini kapatmaya çalıştığını iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Apple kullanıcılarının maruz kaldığı güvenlik ihlallerine bir yenisi daha eklendi. Türk siber güvenlik araştırmacısı Melih Sevim, kötü niyetli kişilerin iPhone kullanıcılarının telefonuna aldıkları notlara erişmesine izin veren önemli bir güvenlik açığı keşfettiğini iddia etti. Sevim'in iddialarına göre Apple, bu sorunun üstünü kamuoyunu bilgilendirmeden kapatmaya çalışıyor.

Geride bıraktığımız yılın son dönemlerinde ortaya çıkan güvenlik açığı, rastgele kullanıcıların notlarına erişme imkanı tanırken; belirli kişilerin iCloud hesabıyla ilişkilendirilmiş telefon numaralarını bilen kötü niyetli kişilere, o kullanıcıların tüm notlarını görüntüleme olanağı sağlıyordu.

2018'in Kasım ayında bu güvenlik açığını fark ederek bir video çeken Melih Sevim, güvenlik açığını videoyla birlikte Apple yetkililerine iletti. Türk araştırmacı, sürecin sonrasını ise şöyle anlatıyor: "Apple sorunu kabul etti ve bana teşekkür etti. Ancak sorunu benim raporladığım tarihten önce belirlediklerini ve ilgili çalışmaların yapıldığını söylediler."

Apple'ın verdiği yanıt, Türk araştırmacının yazılımlarda tespit edilen açıkların şirketlere rapor edilerek ödüllendirildiği "Bug Bounty" programından yararlanamaycağı anlamına geliyor. Apple ile sorunun çözüm aşamasında iletişimde olduğunu belirten Melih Sevim, sorun çözüldükten sonra Apple'ın kendisiyle iletişimi kestiğini belirtiyor.

Bu durum da Apple'ın bu sorunu çözerek üstünü kapatmak istediği yorumlarının yapılmasına sebep oluyor. Yakın zamanda ortaya çıkan FaceTime'daki güvenlik açığının ardından yaşanan bu gelişme, Apple kullanıcılarının teknoloji devine olan güveninin sarsılmasına sebep oluyor. Bu güvenlik açığı hakkında Apple cephesinden bir açıklama gelecek mi, bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Melih Sevim'in durumu raporlarken çektiği videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.