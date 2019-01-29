iPhone’larda bulunan bir bug, aranan kişi aramayı cevaplamasa bile sesini ve bazen de görüntüsünü karşı tarafa iletiyor.

Özel hayatın gizliliğini epey tehlikeye atan bu bug, Apple’ın canını sıkacak gibi duruyor. nümüzdeki hafta bu sorunu ortadan kaldıracağını açıklayan Apple, o zamana kadar Group FaceTime’ı çevrimdışı hale getirdi.

Arama yapıldığında FaceTime normal şekilde çalıyor. Arayan kişi, sohbete kişi ekle dedikten sonra kendi numarasını yazarsa, diğer kişi telefonunu açsa da açmasa da sesi arayan kişiye geliyor.

Bu hatanın, iOS 12.1 veya daha yeni bir işletim sistemine sahip telefonlarda ortaya çıktığı düşünülüyor. Arayüzde aranan kişi sohbete katılmış gibi gözükse de gerçekte telefonları hala çalıyor durumda oluyor.

FaceTime aramalarındaki bu sorun, Mac cihazlarda da gözüküyor. Aranan kişi kilit ekranından güç düğmesine bastığında, aranan kişinin videosu da karşıya gidiyor. Bu durumda aranan kişi sesinizi duyabiliyor ama kendi sesi ve görüntüsünün size geldiğini bilmiyor. Video görüntülerine erişmenin başka yollarının olduğu da konuşuluyor.

Apple sorunu haftaya yayınlayacağı yazılım güncellemesi ile çözüme kavuşturacak. O zamana kadar iOS ayarlarından FaceTime’ı devre dışı bırakabilirsiniz.