Dil Engelini Google Translate ile Aşan Çift Evlendi

Denizli’de yaşayan Ahmet Kara ile internette tanıştığı Endonezyalı Nel Mawati, aşklarını evlilikle sonuçlandırdı. Mawati ve Kara, Google Translate ile iletişim kuruyor.

Murathan Mungan, 'Kader aradığı kişiyi insanın karşısına her seferinde kapı komşusu olarak çıkarmaz. Uzakları yakın etmek düşer size. Haritaları seviniz.' der. Tabii modern dünyada haritaların yanına Google Translate’i de eklemek gerekiyor.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara adlı vatandaş, internette Endonezyalı Nel Mawati ile tanıştı. Ne Mawati ne de Kara kendi ana dillerinden başka hiçbir dil bilmiyordu. İki aşığın yardımına ise Google Translate koştu. İkili, 7 ay boyunca Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu.

Kara ve yalnızca Bahasa dili konuşan Mawati, evlenme kararı aldı. Geçen ay Endonezya’ya giden Kara, dil bilmemenin sevdaya engel olmadığını söyledi. Kara, “Sosyal medyadan yedi ay tercüme programı aracılığıyla konuştuk. Sonunda Endonezya’ya gitmeye karar verdim. Zor oldu ancak sevdiğim kadını Türkiye’ye getirdim. Evlendik. Eşim Türkçe ben de onun dilini bilmediğim için, cep telefonlarımızdaki tercüme programı aracılığıyla konuşabiliyoruz. Ben Türkçe, söylemek istediğimi söylüyorum. Uygulama da Bahasa diline çeviriyor. O da benimle aynı şekilde iletişim kuruyor. Türkçe kursuna yazılacak. En yakın zamanda Türkçe öğrenecek” açıklamasını yaptı.