300 binden fazla takipçisi olan Twitch yayıncısı Mizkif, yaklaşık 5 saat boyunca uyuduğu bir yayından 5.600 dolar kazandığını açıkladı. Yayıncının uyuduğu anlar, Twitch'te anlık olarak binlerce kişi tarafından izlendi.

İlk etapta insanların oynadıkları oyunları yayınladıkları bir platform olarak ortaya çıkan Twitch, şimdilerde gerçek hayattan tutun da yemek yayınlarına kadar pek çok farklı içeriği bünyesinde barındırıyor. Tüm bunlar bir kenara, Twitch’in yeni trendiyse uyuyarak para kazanan yayıncılar oldu. Bu noktada pek çok kişi, uyuduğu anları canlı yayınlayarak para kazanmaya devam ediyor.

Popüler Twitch yayıncılarından biri olan ‘Mizkif’ de uyuyarak para kazanan yayıncılardan biri olarak biliniyor. 3 Mart tarihinde normal şekilde yayınını açan ve 3 saat boyunca yayına devam eden ünlü yayıncı, daha sonrasında işleri biraz karıştırmaya karar verdi. Kamerasını yeniden konumlandıran ve yatağını hazırlayan yayıncı, herkese iyi geceler dedikten sonra kulaklıkları takılı bir şekilde kamera karşısında uyumaya başladı.

Mizkif, uyuduğu süreç boyunca 5.600 dolar kazandığını açıkladı:

Tabii ki olay, yalnızca yayıncının uyumasından ibaret değildi. Yayıncının uyuduğu anlarda izleyiciler, farklı miktarlarda bağışlar atarak onu uyandırabilecek şeyler yapabiliyordu. Bu noktada bir izleyici bağış attığında, yayında oldukça yüksek sesli bir uyarıcı video beliriyor ve yayıncı yatağından sıçrayarak uyanıyordu. O anları izlemek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Beş saatten fazla bir süre boyunca ‘uyuma’ yayınına devam eden Mizkif, daha sonrasında hiçbir şey yapmadan ne kadar para kazandığını izleyicilerle paylaştı. Yalnızca uyuyarak 5.600 dolar kazandığını belirten yayıncı, kazandığı bu parayı şanslı bir izleyicisiyle paylaşmaya karar verdi ve çekilişle bir kişiye Nintendo Switch konsolu hediye etti.

Şu sıralar Twitch’te para kazanmanın en basit yolu, yayıncıların binlerce kişiye karşı kamera açık bir şekilde uyuması olarak görünüyor. Karşıt görüşlü pek çok yayıncı ve izleyici bu durumu eleştirse de bu tür yayınların sayısı hiç de az değil.