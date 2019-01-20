Bozulan akıllı telefonlarımızı servise götürdüğümüzde servislerin başvurduğu ilk yöntem bozuk parçanın değişimi oluyor. Peki bozuk parçayı değiştirmek için hangi işlemleri yapmaları gerekiyor? İşte bu sorunun cevabını merak eden YouTube kanalı The Kardi Lab, bozuk bir iPhone 7'yi onardıkları bir video çekti.

Akıllı telefonlara yüksek işlem gücü sağlayan donanımlar, yüksek oranda entegre cihazlardan oluşuyorlar. Yaşanacak herhangi bir sorunda, bu entegre devrelerin onarılması oldukça zor olduğu için genellikle parça değişimine başvurulur. Bozuk bir cihazı kendi yöntemleriyle onarmak isteyen The Kardi Lab isimli YouTube kanalı, CPU sorunu olan bir iPhone 7'yi nasıl onardıklarını gösterdikleri bir video yayınladı.

Daha önce teknik servise götürülmüş olan bu iPhone 7 için anakart değişimi yapılması gerektiği bildirilmişti. The Kardi Lab ekibi, araştırmalarını yaparak çalışmalarına başladı. CNC tezgahına bağlanan anakart üzerindeki A10 işlemci, CNC yardımıyla parçalanarak kaldırıldı. Lehimler için neşter ve sıcak hava tabancası kullanan ekip, daha sonra temizlenen bölgede iletkenlik testleri uyguladı.

Daha sonra yedek bir A10 yonga seti satın alan ekip, lehim yardımıyla çipi anakarta yerleştirdi. Bu işlemlerden sonra tekrar birleştirilen iPhone 7'nin çalışıp çalışmayacağı büyük merak konusuydu. Paylaşılan videoya göre The Kardi Lab üyeleri, tamir işlemini başarıyla gerçekleştirdiler.

Anakartı tamamen değiştirmeden yalnızca yonga seti değişimi ile bir cihazın geri döndürülebileceğini gösteren bu video, oldukça etkileyici. Benzer işlemleri yapmak isteyenler için işlemleri detaylı olarak açıklayan The Kardi Lab'ın YouTube videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.