Ünlü Youtuber Jonathan Morrison, ilginç bir keşfe imza atarak iPad Pro'da MacOS işletim sisteminin kullanılabildiğini açıkladı. Bunun için bir Mac Mini ve iPad Pro kullanan Morrison'ın deneyimlerine göre Mini, iPad Pro'yu harici bir ekran olarak görüyor ve iPad'in dokunmatik ekranı, akıllı klavyesi gibi temel özellikleri de çalışmaya devam ediyor.

iPad kullanıcılarının en büyük hayali artık gerçek oldu. Film izlemek, kitap okumak gibi aktiviteler için çok kullanışlı olan iPad'in bir takım kısıtlı özellikleri, onun bilgisayar gibi çalışmasının önündeki en büyük engeldi.

Apple, iPad ve Mac cihazların her zaman ayrı cihazlar olduğunu ve öyle kalacağını açıklasa da kullanıcılar tarafından keşfedilen bu özelliğin, birçok kişinin beğenisini toplayacağına kesin gözle bakılıyor. Jonathan Morrison'ın bu hafta paylaştığı içerikte değindiği özelliğe göre, iPad teknik olarak MacOS'u çalıştırmıyor fakat iPad ve Mac Pro arasındaki bağlantı sayesinde iPad'i bir Mac cihazı gibi kullanabiliyorsunuz.

İşte iPad'inizi bir Mac'e çevirecek özelliğin detaları:

Morrison bu işlem için bir 2018 iPad Pro ve bir 2018 Mac Mini kullanmıştı. Siz de bir Mac cihaza ve iPad'e sahipseniz, kendiniz de evde deneyebilirsiniz.

iPad'in dokunmatik ekran, Apple Pencil ve akıllı klavye gibi özellikleri hala kullanılabiliyor. Ayrıca Safari, Final Cut Pro gibi uygulamalar da çalıştırılabiliyor.

iPad ve Mac cihazınız arasındaki bağlantıyı yapmanız için gereken tek donanım, iPad'inizi ikinci bir ekran olarak kullanabilmeniz için üretilmiş Luna Display. Luna Display MacBook Pro ve iMac cihazlar için üretilmiş olsa da 2018 Mac Mini'de de çalışıyor.

Luna Display'in fiyatı 80 dolar. USB-C ve DisplayPort ile çalışan iki ayrı modeli bulunuyor. MacOS için doğru modeli almak gerekiyor.

Bu özelliğin en güzel yanı, iPad'inizi artık klavye ve fare ile kullanabilecek olmanız. iPad'in akıllı klayvesi de bu özellikle kullanılabiliyor. Hem iPad'in hem de Mac'in sorunsuz şekilde uyumlu çalışması da bir hayli şaşırtıcı.

Morrison, eğer iPad ve ya Mac cihazlarından birine sahipseniz, eksik olan cihazı alarak kullanışlı bir takım yaratabileceğinizi söylüyor.

iPad'inizi Mac ile birleştirmek için tek bir şartı sağlamanız gerekiyor: Hızlı bir WiFi bağlantısı. Eğer yavaş bir bağlantıya sahipseniz, cihazlar arasında veri aktarımında gecikmeler yaşanacaktır.

Aklınıza gelen sorulardan biri de sesin hangi cihazdan çıktığı olabilir. Bu bağlantı sonucunda yalnızca görüntü aktarımı yapıldığı için ses hala Mac cihazınızdan çıkacaktır. Buna çözüm olarak Mac'e harici bir kulaklık ya da hoparlör bağlayabilirsiniz.

Ayarlamaların yapıldığı esnada, bir harici ekrana ihtiyaç duyacağınızı da bir not olarak iletelim.

Eğer Mac cihazınızda şifre kullanıyorsanız, şifreyi görmeden girmek konusunda kendinizi geliştirmelisiniz. Çünkü Mac tamamen açılmadan, görüntü iPad'e aktarılamıyor.

Morrison, bazı dezavantajlara rağmen iPad Pro'yu sorunsuz olarak kullandığını söylüyor. Bunu kanıtlamak için Morrison, Apple'ın video yazılımı Final Cut Pro'yu kullanabildiği bir görsel paylaştı.

Apple tarafından desteklenmeyen bu özelliklerin kullanılabiliyor olması, kullanıcılar için harika bir durum. Belki de Apple, iPad hayranlarının bu özelliği yoğun olarak kullanması durumunda, katı tutumunu değiştirip MacOS içeren bir iPad üretebilir. İşte Morrison'ın kurulum videosunun tamamı: