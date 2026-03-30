BU İNEK TASMASI NEDEN 2 MİLYAR DOLAR? | Teknoloji Gündemi

Beyazıt Kartal

Geleneksel hayvancılığın dijitalleştiği, uzayda veri merkezlerinin hayal edildiği ve kanser tedavisinde yapay zeka devriminin yaşandığı bir haftadan hepinize merhaba! Bu hafta Peter Thiel’in çobanlığı bitirecek hamlesinden, Elon Musk’ın tarihin en büyük çip fabrikası vizyonuna kadar sınırları zorlayan gelişmeleri inceliyoruz.

2 milyar dolarlık akıllı tasmalar hayvancılığı nasıl değiştirecek? Bir yazılımcı, yapay zeka yardımıyla köpeği için nasıl kanser aşısı geliştirdi? Ayrıca Bitcoin kazarken duş suyunu ısıtan sistemlerden, Türkiye’nin dron avcısı MKE TOLGA’ya kadar teknoloji dünyasının en çarpıcı başlıklarını masaya yatırıyoruz. İyi seyirler!

Videodaki Haberler:

  • Peter Thiel’den İnek Tasmalarına 2 Milyar Dolar: Fiziksel çitleri ortadan kaldıran ve 600 bin ineği aynı anda yönetebilen yapay zeka destekli Halter tasmalarına yakından bakıyoruz.
  • Yapay Zeka ile İlk mRNA Kanser Aşısı: Teknoloji girişimcisi Paul Conyngham'ın, veterinerlerin umudu kestiği köpeği Rosie için ChatGPT yardımıyla geliştirdiği tedavi yönteminin detayları.
  • Elon Musk’ın Dev Projesi: Terafab: 45 milyar dolarlık maliyetiyle tarihin en büyük çip fabrikası ve üretilen çiplerin %80'ini uzaya gönderme vizyonu.
  • Delve Girişimi ve Selin Kocalar: Forbes listesindeki Türk girişimci hakkındaki sahte belge ve usulsüzlük iddialarını masaya yatırıyoruz.
  • Sıcak Duş Alırken Bitcoin Kazanın: SuperHeat H1 ile madencilikten elde edilen ısıyı duş suyuna dönüştüren yenilikçi "sanal güç santrali" konsepti.
  • Palantir’deki Nikotin Skandalı: Silikon Vadisi çalışanlarının "üretkenlik aracı" olarak kullandığı nikotin keselerinin yarattığı bağımlılık ve sağlık riskleri.
  • Origin F1: Mimiklerin Efendisi: İnsansı mimikleriyle "tekinsiz vadi"yi zorlayan Çin merkezli sosyal masaüstü robotu AheadForm Origin F1.
  • Türkiye’nin Dron Savunma Sistemi MKE TOLGA: 10 kilometre öteden tehdidi fark eden ve dakikada 1100 mermiyle çelikten bir bulut oluşturan yeni savunma gücümüz.
5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

[27-30 Mart] 1.780 TL Değerindeki Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

